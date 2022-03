Covid Campania, oggi 4.275 contagi e 19 morti: bollettino di martedì 1 marzo 2022 Sono 4.275 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Campania, altri 19 i morti. Lieve rialzo dei ricoverati (+2) rispetto a ieri. Via alle dosi di Novavax.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 4.275 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 38.566 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività giornaliero è dunque in leggero rialzo, e pari all'11,08% (ieri era stato del 10,63%). Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Dei nuovi casi, 659 sono emersi dalle analisi di 10.748 tamponi molecolari, mentre i restanti 3.616 casi provengono da 27.818 tamponi antigenici rapidi.

I decessi sono 19, di cui 11 nelle ultime 48 ore e altri 8 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. In totale, da inizio pandemia in Campania sono morte 9.770 persone a causa del Covid. Stabili invece i ricoveri, che fanno registrare un +2 rispetto a ieri: sono 787 i pazienti allettati, di cui 45 in terapia intensiva (dato identico rispetto a ieri) e 744 nei reparti di degenza ordinaria (+2 rispetto alla rilevazione precedente). Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 700

Posti letto di terapia intensiva occupati: 45 (=)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 744 (+2)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto sono arrivate in Campania le prime 17mila dosi di vaccino Novavax, che usa una nuova formula (proteica, non a mRna come Pfizer e Moderna) per proteggere dal Coronavirus: da oggi le prime iniezioni, che non verranno utilizzate per dosi booster / terze dosi, ma solo per chi non ha provveduto a ricevere le prime due dosi di vaccino. Sempre in Campania, il presidente Vincenzo De Luca ha ricordato a tutta la cittadinanza che resta obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto, soprattutto in caso di assembramenti ed affollamenti fino alla fine di marzo, raccomandando di non abbassare la guardia in occasione di feste e veglioni di Carnevale previsti in questi giorni.