Covid Campania, oggi 3.888 contagi e 5 morti: bollettino di martedì 13 dicembre 2022 In Campania 3.888 nuovi positivi su 19.933 tamponi. Si registrano ulteriori 5 decessi. I dati del bollettino quotidiano Covid di oggi, 13 dicembre 2022.

In Campania 3.888 nuovi casi Covid, al fronte di 19.933 tamponi analizzati. Si registra il decesso di altre 5 persone, delle quali 2 morte nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma contabilizzate ieri. Sul fronte dei ricoveri in Terapia Intensiva, c'è stata una leggera diminuzione del numero dei posti letto occupati. I dati contenuti nel bollettino quotidiano della Regione Campania di oggi, martedì 13 dicembre 2022.

Il numero dei nuovi positivi di oggi è più che triplicato rispetto a quello del bollettino di ieri, 12 dicembre (1.057 nuovi casi), ma questo dipende soprattutto dal numero di test analizzati: i dati si riferiscono come sempre al giorno prima, quindi quelli precedenti sono relativi alla giornata di domenica, in cui i test analizzati sono di meno (6.127 nel caso specifico). La percentuale di positività di oggi, calcolata come il rapporto tra test analizzati e quelli positivi, è del 19,51%, quasi due punti percentuali in meno rispetto a ieri (17.25%). Dei nuovi positivi, 172 sono risultati tali al tampone molecolare (su 2.780 test, 6,19%) e 3.716 all'antigenico rapido (su 17.153 test, 21,66%).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, si registra una diminuzione seppur lieve, nelle Rianimazioni: i posti letto occupati passano da 22 a 19 (-3), corrispondenti al 3,3% dei 575 complessivamente presenti in Campania. Più netto il calo nelle degenze ordinarie Covid: 385 posti letto occupati (-20 rispetto al precedente aggiornamento), pari al 12,18% dei 3.160 posti letto disponibili in regione tra strutture pubbliche e offerta privata.