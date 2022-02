Covid Campania, oggi 3.536 contagi e 9 morti: bollettino di venerdì 25 febbraio 2022 Sono 3.536 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, con 9 nuovi decessi. Sono invece 884 le persone negli ospedali della Campania: numeri in calo.

Sono 3.536 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania nel consueto bollettino giornaliero. Sono stati 35.540 i tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici, con un tasso di positività del 9,94% giornaliero. Nel dettaglio, sono risultate positive 830 persone su 13.209 tamponi molecolari analizzati e 2.706 persone ai 22.331 tamponi antigenici rapidi. Rallenta ancora, dunque, la curva del contagio in Campania.

Sono invece 9 i decessi per Covid in Campania registrati nell'ultimo bollettino: di questi otto sono i decessi delle ultime 48 ore, ed un altro deceduto in precedenza ma registrato soltanto ieri. Cala ancora anche il numero di persone ricoverate per Covid in Campania: 884 le persone ospedalizzate, di cui 54 in terapia intensiva ed altri 830 nei reparti di degenza ordinaria. Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 54

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 830

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto la Campania torna in zona bianca probabilmente per l'ultima volta: dal 31 marzo, infatti, con ogni probabilità il sistema di colori andrà in soffitta assieme allo stato d'emergenza. Decisione finale che arriverà nei prossimi giorni. Intanto, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che riporta la Campania in zona bianca a partire da lunedì prossimo: decisivo il drastico calo dei contagi e soprattutto l'abbassamento dei posti letto occupati dai malati Covid.