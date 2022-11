Covid Campania, oggi 3.466 contagi e 5 morti: bollettino di martedì 22 novembre 2022 In Campania 3.466 nuovi positivi. Si registrano altri 5 decessi. I dati nel bollettino quotidiano Covid di oggi, 22 novembre 2022.

In Campania ci sono altri 3.466 positivi, su 18.782 test analizzati (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi). Si registrano altri 5 decessi (di cui 1 nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza ma registrati ieri), che portano a 11.359 il numero delle vittime in Campania dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. I nuovi dati sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid della Regione di oggi, 22 novembre 2022.

La percentuale di positività, calcolata come il rapporto tra i test analizzati e quelli risultati positivi, è oggi del 18,45%; quasi tre punti percentuali in più rispetto a quella del bollettino di ieri, 21 novembre, quando era stata del 15,93% (pari a 879 nuovi contagi su 5.518 test). Il dato, oltre che dall'incremento di casi, è però influenzato dal fatto che nel fine settimana il numero dei test analizzati è sempre più basso (gli aggiornamenti sono relativi alle 23:59 del giorno prima, quindi quelli diffusi ieri, lunedì, riguardano la giornata di domenica).

Dei nuovi positivi, 131 sono risultati tali al tampone molecolare (su 2.792 test, percentuale del 4,69%) e 3.335 al tampone antigenico rapido (su 15.990 test, percentuale del 20,86%).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in ospedale, dal bollettino odierno si evince che non ci sono state differenze per le Terapie Intensive, dove i posti occupati restano 10 su 575 complessivamente disponibili in Campania (percentuale dell'1,74%). In degenza ordinaria Covid, invece, i ricoverati sono calati: sono 322, ovvero 10 in meno rispetto a ieri e pari al 10,19% dei 3.160 posti letto disponibili in regione tra strutture pubbliche e offerta privata.