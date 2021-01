Sono 984 i positivi del giorno al Coronavirus in Campania, di cui 75 sintomatici e 909 asintomatici, emersi dalle analisi di 8.889 tamponi. Questi i dati comunicati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale nel consueto bollettino quotidiano. Resta dunque stabile la curva del contagio, con il tasso di positività che resta attorno al 10% circa in regione. In totale, i positivi da inizio pandemia sono 197.255 in regione, a fronte di 2.117.641 tamponi analizzati. Ma preoccupa il nuovo aumento dei decessi: 46, di cui sei nella giornata di ieri e 40 che non erano stati conteggiati nei giorni scorsi. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale così a 3.079 persone. I guariti salgono a 119.030 persone, con 2.151 nuove guarigioni nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 100 in terapia intensiva, più altri 1.395 ricoverati nei reparti ordinari.

Intanto, da lunedì 11 gennaio la Campania entra in zona gialla. De Luca nella sua consueta diretta su Facebook del venerdì spiega però che si terrà "una verifica epidemiologica entro gennaio e quindi aspetteremo per capire com'è la situazione l'ultima settimana di gennaio e poi prenderemo le decisioni definitive. Meglio una Italia tutta arancione, ma con le fasce diverse andiamo al manicomio". De Luca ha anche definito: "sciacallo chi mi ha accusato di aver fatto il vaccino", spiegando di aver "ritenuto giusto dare l'esempio, come hanno fatto Biden e Netanyahu". Ed annuncia che la Campania rilascerà a chi farà il vaccino una apposita card, un attestato di vaccinazione che dichiarerà il proprio stato di immunità al Covid-19. Card che però non è chiaro se avrà validità anche per il Ministero della Salute.