Contrabbandiere di sigarette “dimentica” di cambiare nascondiglio: arrestato 2 volte in sei mesi I carabinieri hanno arrestato un contrabbandiere a Pianura, Napoli Ovest: aveva 65 chili di sigarette nascosti nell’armadio della camera da letto.

A cura di Nico Falco

Le sigarette sequestrate a luglio

Quando i carabinieri sono arrivati nella sua abitazione già sapevano dove cercare: gli hanno chiesto di aprire l'armadio e sono saltate fuori decine di chili di sigarette di contrabbando. Sono andati probabilmente a colpo sicuro, perché era proprio lì che già le avevano trovate durante un precedente controllo. E così è finito in manette, due volte nel giro di sei mesi, il 66enne di Pianura Luigi Marigliano, già noto alle forze dell'ordine, di nuovo accusato di contrabbando di tabacchi; per l'uomo stato stati disposti i domiciliari in attesa di giudizio.

I carabinieri della stazione Pianura sono arrivati all'abitazione di Marigliano nel corso di indagini sul contrabbando di sigarette, per gli investigatori era verosimile che l'appartamento venisse utilizzato come deposito dei pacchetti da rivendere in strada. Le "bionde", per un totale di 65 chili, erano state nascoste in camera da letto, stipate nell'armadio; sono finite sotto sequestro e il 66enne è stato arrestato.

Il nascondiglio era lo stesso che l'uomo aveva utilizzato appena sei mesi fa, quando era finito ai domiciliari con le stesse accuse. Anche quella volta, nel luglio 2022, il controllo era stato eseguito dai carabinieri della stazione locale, che dopo aver perquisito l'intera abitazione erano arrivati alla camera da letto e aveva controllato il contenuto dell'armadio. Spalancate le ante, avevano ritrovato i cartoni zeppi di sigarette: in quella circostanza il carico era più del doppio, erano finiti sotto sequestro centinaia di pacchetti di vari marchi, italiani ed esteri, tutti senza sigilli dei monopoli di Stato e per un peso totale di 145 chili.