Concorso unico regionale in Campania 2024 per assumere medici di Pronto Soccorso: annuncio di De Luca Il governatore approva il nuovo piano per l'emergenza nei Pronto Soccorso, super-affollati e senza personale. Al Cardarelli mancano 25 medici, ma ci sono 13 idonei in lista.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un concorso unico regionale per assumere medici di Pronto Soccorso in tutti gli ospedali della Campania. Ad annunciarlo è il governatore Vincenzo De Luca, al termine di una riunione convocata d’urgenza che si è svolta questa mattina per affrontare il problema della carenza di organici tra il personale sanitario. I Pronto Soccorso, in questi giorni, sono in grande sofferenza, presi d'assalto da migliaia di pazienti con influenza e Covid, mentre i medici a disposizione purtroppo scarseggiano a causa del blocco del turn over durato troppi anni e anche dei concorsi andati deserti, per un lavoro considerato di frontiera e con stipendi non adeguati. Da qui, l'annuncio del Presidente della giunta regionale di un nuovo concorso unico regionale.

Campania, nuovo concorso 2024 e scorrimento graduatorie

Si è deciso anche di bandire in tempi rapidi un concorso unico regionale per verificare, ancora una volta, la disponibilità di medici per l’attività di pronto soccorso. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la selezione dovrebbe tenersi entro il 2024. Il bando potrebbe arrivare prima dell'estate e le prove pochi mesi dopo. Al momento, intanto, ci sono ancora delle graduatorie aperte di vecchi concorsi e l'obiettivo è attingere dall'elenco degli idonei.

All'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, per esempio, dove si sconta una carenza di 25 medici di Pronto Soccorso, a fine anno si è chiuso l'ultimo concorso per 4 posti a bando, al quale sono risultati idonei in 13. A tutti nelle prossime ore sarà proposta l'assunzione tramite pec.

Emergenza Pronto Soccorso, vertice in Regione Campania

Tra le altre problematiche emerse nel vertice in Regione, come sottolinea Palazzo Santa Lucia in una nota:

Premesse le gravissime responsabilità del Governo nazionale in relazione al personale sanitario della Regione Campania assolutamente sotto-dimensionato;

Premessa la scandalosa sotto-dotazione di posti letto della sanità campana;

Premessi i permanenti e immotivati vincoli che vengono posti al superamento di tale sotto-dimensionamento;

Nella riunione è stata verificata ogni possibile soluzione, anche transitoria, per affrontare i problemi di alcuni Pronto soccorso del territorio regionale. A fronte degli innumerevoli concorsi espletati per la copertura dei posti in pronto soccorso ai quali non si è registrata la partecipazione di medici, si è deciso di autorizzare con delibera approvata oggi, di impegnare, anche a tempo determinato, il personale medico delle specialità affini a quelle dell’emergenza (cardiologi, gastroenterologi, internisti), utilizzando sia personale già impegnato nelle strutture sanitarie, sia personale idoneo presente nelle diverse graduatorie regionali. Si è deciso anche di bandire in tempi rapidi un concorso unico regionale per verificare, ancora una volta, la disponibilità di medici per l’attività di pronto soccorso.