L'ospedale Cardarelli assume 13 medici in Pronto Soccorso: "In servizio già da gennaio" Al concorso per 6 medici, in 13 sono risultati idonei: l'ospedale Cardarelli di Napoli ha deciso così di assumerli tutti. Entreranno in servizio già a gennaio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'ospedale Cardarelli di Napoli ha proposto l'assunzione per tutti i tredici medici che si erano candidati e che sono risultati idonei per sei posti come Medico d'Urgenza al Pronto Soccorso. Lo ha comunicato il nosocomio partenopeo: i neo-assunti potranno iniziare già a gennaio 2024 il loro servizio presso la struttura ospedaliera. L'assunzione, a tempo indeterminato, riguarderà l'unità di Pronto Soccorso – Osservazione Breve Intensiva dell’Ospedale Cardarelli.

Nella mattinata di oggi, venerdì 29 dicembre, è stata firmata la delibera che permette di inviare le 13 PEC di proposta di assunzione: inizialmente, il concorso era stato fissato per l'assunzione di 6 medici dell'Emergenza, ma vista la necessità di medici, la proposta è stata estesa non solo ai primi sei in graduatoria, ma anche agli altri sette che erano rimasti esclusi seppur idonei all'assunzione. I tredici assumendi sono un medico già specializzato e dodici medici specializzandi: per loro verrà proposta l'assunzione a tempo indeterminato con inizio servizio già a gennaio.

"Questo concorso, destinato ai medici dell’Emergenza del Cardarelli, ha visto una partecipazione maggiore rispetto ai precedenti e siamo ottimisti sulla possibilità di assumere la quasi totalità dei candidati presentatisi", ha spiegato Antonio d’Amore, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Antonio Cardarelli" di Napoli, "nel concorso analogo che portammo a termine lo scorso marzo, infatti, solo in quattro presero parte alla selezione. Il coinvolgimento di nuovi giovani medici in Pronto Soccorso è il segnale che il cambiamento organizzativo e strutturale che stiamo imprimendo alla nostra Emergenza ed al nostro ospedale inizia a diventare realtà evidente".