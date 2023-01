Concorso spazzini Napoli, altri 300 assunti: la graduatoria ufficiale. Asìa: “Sul web falsi elenchi” Pubblicata la graduatoria con gli altri 300 assunti: ecco chi ce l’ha fatta. Asìa: “Su internet circolano graduatorie false, questa l’unica vera”

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrivano altri 300 spazzini a Napoli. Pubblicata la graduatoria finale del Concorso Asìa per 500 posti a tempo indeterminato, dopo i primi 200 giovani assunti a dicembre con i contratti di apprendistato. L'iter adesso è completato. L'azienda dell'igiene urbana cittadina, di proprietà del Comune, ha pubblicato oggi l'elenco finale di chi ha vinto il concorso, le cui prove si sono tenute a settembre dello scorso anno, presso la Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta.

Assunti altri 300 spazzini

I primi 200 giovani, fino a 29 anni, ritenuti idonei per l'apprendistato, al netto dei rinunciatari, sono stati assunti a tempo indeterminato il 5 dicembre scorso, con una cerimonia pubblica al Maschio Angioino, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Tra loro anche 12 laureati. La storia dei giovani fidanzatini che hanno superato assieme le prove ha fatto il giro d'Italia. Adesso, l'azienda ha redatto la graduatoria finale con gli altri 300 operatori ecologici che saranno assunti.

L'azienda: "Pubblicate graduatorie false sui social"

L'elenco è epurato dalle 200 unità dedicate alla figura di apprendista e segue la chiamata dell'altra figura professionale, 300 candidati di livello J, con il meccanismo dello scorrimento. "Si deve purtroppo rilevare – scrive Asìa – che, con riferimento alla graduatoria finale degli idonei per 500 operatori ecologici, negli ultimi giorni, su social network e mezzi di comunicazione non ufficiali, sono state pubblicate graduatorie aggiornate di cui ASIA disconosce la proprietà".

E conclude:

"Nel denunciare la totale falsità e inattendibilità della pubblicazione di tale graduatoria aggiornata, questa società diffida chiunque dal far circolare notizie riguardanti i vincitori in graduatoria del concorso per operatori ecologici, in quanto l’unico soggetto che può fornire informazioni in merito è ASIA Napoli. A tal proposito, si pubblica la graduatoria aggiornata esclusivamente sul sito www.asianapoli.it nella sezione dedicata".

Il link per consultare la graduatoria finale ufficiale del concorso Asìa