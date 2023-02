Concorso Asìa 2023 per assumere 100 autisti con licenza media, bando pubblicato: requisiti e prove Pubblicato il bando per assumere 100 autisti di camion dei rifiuti a tempo indeterminato: requisiti, prove e materie degli esami. Domande da mezzanotte: il link.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Concorso Asìa a Napoli 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pubblicato il bando di concorso Asìa per assumere 100 autisti di camion dei rifiuti con contratto a tempo indeterminato. Per partecipare basta la licenza di scuola media inferiore, bisogna avere almeno 21 anni e occorre la patente di guida C e CQC. Si potranno inviare le domande solo online dalla mezzanotte del 16 febbraio 2023.

Per vincere il concorso bisognerà superare una prova scritta. Ci sarà poi una valutazione per titoli. Infine, una prova di mestiere per accertare l'idoneità del candidato a svolgere la mansione. Ancora da stabilire la data degli esami, che potrebbero tenersi, a quanto apprende Fanpage.it, tra fine aprile e maggio.

Il concorso per autisti arriva dopo quello per 500 assunzioni di operatori ecologici svoltosi lo scorso anno e si affianca ad un terzo concorso per assumere 20 operai manutentori pubblicato in queste ore. Asìa, l'azienda dell'igiene urbana di proprietà del Comune di Napoli, giuidata dall'amministratore unico Domenico Ruggiero, intende in questo modo continuare a rafforzare l'organico aziendale, per dare un servizio sempre migliore alla cittadinanza.

Concorso autisti Asìa, i requisiti

L'inquadramento professionale è il Livello 3°, parametro B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia. L'avviso di selezione pubblica per la copertura di 100 posti da Autisti in Asìa prevede diversi requisiti per poter partecipare al concorso che i candidati devono possedere entrambi all'atto dell'iscrizione:

Età minima 21 anni TITOLO DI STUDIO –Licenza Scuola media PATENTE DI GUIDA C + CQC

Come iscriversi al bando

La domanda può essere inoltrata solo per via telematica e sarà possibile inviare la propria candidatura a partire dalle ore 00.00 del 16 febbraio 2023 esclusivamente tramite la piattaforma di selezione disponibile sul sito ASIA Napoli.

Il link per candidarsi al concorso per 100 autisti di Asìa

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 17 marzo 2023 alle ore 23.59

La prova scritta: materie di esame

La modalità concorsuale prevede una prova scritta, la valutazione dei titoli e una prova di mestiere. La prova scritta consisterà in 30 domande a risposta multipla (in 30 minuti) su materie relative al profilo concorsuale. Il punteggio massimo è di 30 punti, mentre il punteggio minimo per l’idoneità è di 18.

Di seguito le materie della prova scritta:

Cultura generale.

Circolazione stradale e Codice della strada –Sistemi di sicurezza dei veicoli-Regole di utilizzo dei veicoli legati all’ambiente.

Nozioni di utilizzo di veicolo tipo autocarro/autocompattatore. Uso e manutenzione ordinaria di autoveicoli.

Nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata (D. Lgs.152/2006 e s.m.i.).

Nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro, norme comportamentali in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e corretto uso dei D.P.I. (Principi di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Diritti e doveri dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal CCNL dei Servizi Ambientali –Utilitalia

La valutazione per titoli

A contribuire alla posizione in graduatoria ci sarà anche il punteggio assegnato dai titoli. La valutazione dei titoli sarà eseguita solo per i candidati che saranno considerati idonei alla prova scritta. Il punteggio massimo conseguibile è di 18 punti.

Di seguito i criteri per la valutazione dei titoli:

A -Esperienza lavorativa negli ultimi 5 anni (dal 1/1/2018), con mansione di AUTISTA

I periodi lavorativi per aziende del settore IGIENE AMBIENTALE saranno valutati secondo i seguenti criteri:

Da 1 a 12 mesi 2 punti

Da 13 a 24 mesi 4 punti

Da 25 a 36 mesi 7 punti

Oltre 36 mesi 11 punti

I periodi lavorativi per aziende DIVERSE dal settore IGIENE AMBIENTALE saranno valutati secondo i seguenti criteri:

Da 1 a 12 mesi 1 punti

Da 13 a 24 mesi 3 punti

Da 25 a 36 mesi 5 punti

Oltre 36 mesi 7 punti

B –TITOLO DI STUDIO TECNICO, superiore al titolo di scuola media

2 punti – Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguito in base alle disposizioni di cui alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 oppure conseguito in base alle disposizioni previgenti alla stessa legge

Oppure

1 punto – Qualifica triennale conseguita presso gli IeFP-Istruzione e Formazione Professionale, oppure presso i CFP -Centro formazione professionale, oppure Istituto Professionale

3 punti – C –Esperienza lavorativa pregressa in ASIA anche in somministrazione, dal 1/1/2021 al 31/12/2022

2 punti – D –Abilitazione all'uso di attrezzature come Bobcat, Carrelli elevatori, Macchine movimento terra, PLE (conseguito entro il 31/12/2022)

La prova di mestiere per l'idoneità

Prova di mestiere serve a testare l'idoneità dei candidato alla mansione ed è effettuata solo dai candidati che sono considerati potenziali vincitori e candidabili all’assunzione, se la prova di idoneità ha esito positivo. La prova consiste nel valutare la competenza alla guida e manovra di autocarri di massa complessiva superiore a 35 quintali e a verificare il grado di abilità e di padronanza tecnica alla guida del veicolo da parte del candidato.

Di seguito in cosa consisterà la prova di mestiere: