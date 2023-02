Concorso Asìa 2023 per assumere 20 operai a tempo indeterminato: requisiti e materie delle prove Concorso Asìa 2023 per assumere 20 tecnici manutentori a tempo indeterminato. Link per fare domanda. Prove e materie di esame.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Concorso Asìa a Napoli 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Asìa Napoli, l'azienda dei rifiuti cittadina, cerca 20 operai manutentori per le officine meccaniche che si occupano di riparare i camion dei rifiuti. Saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Pubblicato il bando di concorso e già dalla mezzanotte di oggi, 16 febbraio 2023, è possibile fare domanda online. Scadenza dell'avviso il 17 marzo 2023 alle ore 23.59. Per partecipare basta avere 18 anni, avere il diploma superiore di perito tecnico e la patente B. Ci saranno una prova scritta, la valutazione per titoli e una prova di merito per l'idoneità. Il concorso per operai si aggiunge a quello per 100 autisti di camion rifiuti pubblicato ieri. Le prove si terranno probabilmente in primavera. Il personale assunto sarà distribuito nelle varie officine che afferiscono a tutte le dieci le municipalità cittadine.

Il link per candidarsi al concorso per 20 operai manutentori di Asìa

Concorso Asìa 2023 per assumere 20 operai: requisiti

I requisiti di partecipazione sono:

Leggi anche Lo spazzino laureato è il contrappasso di tutti i discorsi sul merito e gli stereotipi sui napoletani

età minima 18 anni;

Possesso SOLO di uno dei seguenti titoli di istruzione (non sono ammessi titoli diversi):

IeFP – Istruzione e Formazione Professionale (Operatore alla riparazione dei veicoli a Motore o Operatore Meccanico o Operatore Elettrico o Operatore Elettronico);

Operatore Meccanico Operatore Elettrico Operatore Elettronico); CFP – Centro formazione professionale (indirizzo Operatore alla riparazione dei veicoli a motore o Indirizzo Operatore meccanico)

Indirizzo Operatore meccanico) Istituto Professionale (Indirizzo Produzioni Artigianali ed Industriali o Manutenzione ed assistenza Tecnica);

Manutenzione ed assistenza Tecnica); Istituto Professionale pre riordino – SETTORE Industria ed Artigianato;

Istituto Tecnici (Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia o Elettronica ed Elettrotecnica);

Non sono ammessi titoli diversi da quelli elencati in precedenza.

Patente di guida B

La prova scritta e la valutazione dei titoli

La prova scritta consiste in 30 domande a risposta multipla (in 40 minuti) su materie relative al profilo di addetto alla manutenzione meccanica. Il punteggio massimo è 30 punti.

La valutazione dei titoli sarà eseguita solo per i candidati che saranno considerati idonei alla prova scritta. Il punteggio massimo conseguibile è di 25 punti.

Di seguito i punteggi assegnati ai titoli:

A – Esperienza lavorativa negli ultimi 5 anni (dal 1/1/2018), con mansione di mansione di riparazione veicoli, in aziende di autoriparazione nel settore meccatronica, abilitate ai sensi della legge 122 del 5 febbraio 1992 e costituirà punteggio aggiuntivo l’aver svolto l’attività di riparazione in aziende del settore riparazione veicoli di IGIENE URBANA e riscontrabile dal documento C2 Storico.

Per tutti i periodi, per cui tale esperienza è stata effettuata, per Aziende riparazione veicoli igiene urbana(ai sensi della legge 122/92), si adotterà il seguente criterio di valutazione :

Da 1 a 12 mesi 2 punti

Da 13 a 24 mesi 4 punti

Da 25 a 36 mesi 6 punti

Oltre 36 mesi 8 punti

Per tutti i periodi, per cui tale esperienza è stata effettuata per aziende riparazione veicoli (ai sensi della legge 122/92) DIVERSE dai veicoli di IGIENE URBANA, si adotterà un differente criterio di valutazione:

Da 1 a 12 mesi 1 punti

Da 13 a 24 mesi 2 punti

Da 25 a 36 mesi 4 punti

Oltre 36 mesi 6 punti

B – Esperienza lavorativa pregressa in ASIA anche in sommistrazione, dal 1/1/2021 al 31/12/2022 – 3 punti

C – Patente C – 2 punti

D – Patente CQC – 1 punto

E – Attestato di partecipazione a corsi di formazione su AUTOTELAI, organizzati da case costruttrici autoveicoli industriali quali : Iveco, Mercedes Benz, Effedi, Mitsubishi, Renault, Isuzu, Piaggio (conseguito entro il 31/12/2022) – 4 punti

F – Attestati di partecipazione a corsi di formazione su ATTREZZATURE SETTORE IGIENE URBANA, organizzati da relative case costruttrici (conseguito entro il 31/12/2022) – 3 punti

G – Attestati di partecipazione a corsi di specializzazione per le branche oleodinamica, pneumatica, elettronica di bordo (plc, sensori, elettroattuatori, encoder), conseguito entro il 31/12/2022 – 2 punti

H – Patentino di saldatore, in corso di validità, rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9606-1 -Saldatura per fusione ( Acciaio) ed UNI EN ISO 9606-2 Saldatura per fusione (Alluminio e leghe di Alluminio) rilasciato da Enti accreditati quali IIS Cert, Rina, Accredia, ecc. (conseguito entro il 31/12/2022) – 2 punti

In cosa consiste la prova di idoneità

La prova di mestiere è una Prova di idoneità, effettuata solo dai candidati che sono considerati potenziali vincitori e candidabili all’assunzione, se la prova di idoneità ha esito positivo. Il punteggio minimo per l’idoneità è di 20 punti. Consiste nel valutare la competenza nella ricerca di varie tipologie di guasti ed alla verifica delle capacità di utilizzo di alcune tecniche e strumenti da lavoro in officina Asìa.

La stessa, ad esempio, consisterà: