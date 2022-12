Napoli, firmano i primi 200 spazzini assunti dall’azienda dei rifiuti: ci sono anche 12 laureati Gli assunti saranno impegnati subito nello spazzamento delle strade del centro storico affollate dai turisti. Entro aprile assunte altre 300 persone. Oggi la firma dei primi contratti al Maschio Angioino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Entrano in servizio i primi 200 spazzini assunti in Asìa Napoli con il concorsone conclusosi a settembre. Oggi hanno firmato presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Tra loro anche 12 laureati. Saranno impegnati subito a spazzare le strade del centro storico e a ripulirle dai rifiuti lasciati dai turisti. Entro aprile saranno assunte le altre 300 unità, tra i candidati che hanno superato il concorso, e ci sarà una redistribuzione degli assunti tra tutti i quartieri. Mentre le graduatorie degli idonei resteranno aperte per 3 anni e ci potranno essere ulteriori assunzioni con gli scorrimenti.

Tra gli spazzini neo-assunti anche 12 laureati

Sono 12 i nuovi spazzini con la laurea. Altri 169 hanno il diploma e solo 19 la licenza media. I 200 sono stati ammessi all'apprendistato, al termine del quale ci sarà l'assunzione a tempo indeterminato. Il più giovane ha 18 anni. In sala anche molti genitori emozionati che hanno seguito con trepidazione la firma del contratto da parte dei figli. I 200 assunti rappresentano la prima tranche dei vincitori del concorso – primo nella storia dell'azienda – bandito dall'Asia e dal Comune di Napoli. Gli ulteriori 300 vincitori entreranno in servizio entro il mese di aprile 2023.

Dei vincitori 164 sono uomini e l'età media è di 24 anni. Per Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asìa Napoli, "il fatto che ci siano dei laureati che inizieranno cominciando a fare gli operatori ecologici non va considerato in un'accezione negativa, ma rappresenta un vantaggio per l'azienda in funzione degli obiettivi di crescita che ci siamo assunti fino al 2027. Chi ha la conoscenza dell'azienda partendo dal basso ha maggiori capacità di risolvere i problemi della stessa in una progressione di carriera".

Il sindaco: "Raccolta differenziata al 60% entro il 2027"

"Oggi è una giornata importante in questo percorso di rilancio e di trasformazione di Asìa – spiega il sindaco Gaetano Manfredi – e soprattutto di miglioramento dell'igiene urbana in città. Per farlo siamo partiti dalle risorse umane con un grande concorso assolutamente trasparente". Il primo cittadino ha anche annunciato che l'obiettivo dell'amministrazione è arrivare al 60% di raccolta differenziata entro il 2027. La prossima tappa, l'avvio della raccolta porta a porta a San Giovanni a Teduccio da aprile, con i primi kit consegnati già a gennaio.

Langella (Fit Cisl): "Asìa assuma 1000 persone"

