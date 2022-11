Concorso Asìa per 500 assunzioni, pubblicata graduatoria vincitori e idonei: il link. “Subito 200 in servizio” Pubblicata oggi la graduatoria dei 500 vincitori del Concorso Asìa. Sono 3.900 gli idonei. Ci sarà anche una seconda graduatoria.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pubblicata oggi la graduatoria dei vincitori e degli idonei del Concorso Asìa Napoli 2022 per 500 assunzioni a tempo indeterminato da operatore ecologico. Sono 3.900 gli idonei. L'elenco è pubblicato senza nomi, contiene solo i codici dei candidati. “Speriamo di poter far entrare i primi 200 in servizio fin da subito – spiega a Fanpage.it Domenico Ruggiero, amministratore unico dell'azienda dell'igiene urbana – già a dicembre. Stiamo cercando di bruciare i tempi per avere al più presto il personale e migliorare il servizio. Ma bisogna rispettare i tempi tecnici, ci sono i controlli, le visite”.

Il link per consultare la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso Asìa 2022

I primi 200 assunti tra dicembre e gennaio

Le prove al padiglione 10 della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta si sono concluse il 30 settembre scorso, dopo 15 giorni con più sessioni giornaliere. Su 26.121 iscritti, infatti, si sono presentati in 19.216. Gli idonei alla fine sono stati 3.900 per 500 posti messi a bando. Nelle scorse settimane la commissione di valutazione Asìa si è riunita per la convalida degli idonei ed ha proceduto all’attribuzione dei punteggi per i titoli aggiuntivi previsti dal bando. Sulla base di questi dati è stata redatta la graduatoria, che resterà in vigore per 3 anni, salvo proroghe.

I 200 candidati identificati in graduatoria come "IDONEI PER APPRENDISTATO", devono presentare entro le ore 12,00 del 25 novembre 2022 la seguente documentazione a riscontro di quanto dichiarato in fase di domanda di partecipazione:

Certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per residenza (obbligatorio per tutti i 200 idonei per l’Apprendistato).

Copia leggibile, fronte e retro, della patente di guida di categoria “C” e/o superiore e “Carta di Qualificazione del Conducente – CQC” in corso di validità, in formato .pdf, no foto (solo per coloro che hanno dichiarato il possesso in fase di domanda di partecipazione).

Estratto contributivo INPS (solo per coloro che hanno dichiarato esperienze lavorative pregresse nel settore).

Idonea documentazione attestante i figli a carico (es. copia dello Stato di famiglia, copia del modello 730 ove sia riportato il carico familiare – solo per coloro che hanno dichiarato figli a carico).

Ci sarà una seconda graduatoria

Asìa procederà ai controlli della documentazione inviata. I primi 200 dell'apprendistato professionalizzante potrebbero così entrare in servizio già a dicembre. Dopodiché Asìa pubblicherà una seconda graduatoria, epurata dei 200, per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato.

Il concorso 2022 è il primo della storia di Asìa Napoli, azienda dell'igiene urbana di proprietà del Comune. La selezione è stata fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessore all'Ambiente, Paolo Mancuso, per rafforzare il servizio di pulizia nelle strade cittadine, e portata avanti sotto la gestione dell'amministratore unico Domenico Ruggiero. Dopo la pubblicazione della graduatoria, per la quale i candidati potranno eventualmente fare ricorso, si procederà ad assumere i primi 200 operatori che hanno partecipato per l’apprendistato professionalizzante.