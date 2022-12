Martina e Ernesto, spazzini e felici: i due fidanzati superano insieme il concorso Asìa: “Ora ci sposiamo” I due fidanzatini a Fanpage.it: “Siamo felici di fare questo lavoro. Abbiamo comprato casa e adesso vogliamo sposarci”

A cura di Pierluigi Frattasi

Martina e Ernesto sono i due fidanzatini immortalati mentre si baciano alla cerimonia per la firma del contratto a tempo indeterminato in Asìa come operatori ecologici. I due giovani, entrambi diplomati e lavoratori precari – lui nel privato, lei impegnata nelle ripetizioni ai bimbi – hanno superato il concorso assieme.

Un percorso di 5 mesi di studio e di sacrifici sui libri dopo le lunghe giornate di lavoro, alla fine coronato dal successo, ancora più bello perché ha sorriso ad entrambi. "Non ci credevamo nemmeno noi all'inizio – scrivono i due fidanzatini su Facebook – ma questo non ha cambiato il nostro modo di impegnarci. Abbiamo studiato fin dal primo giorno. Siamo molto felici di fare questo lavoro".

I fidanzatini a Fanpage.it: "Ora vogliamo sposarci"

Una storia d'amore e di voglia di lavorare, di un contratto a tempo indeterminato che potesse consentire loro di costruire una famiglia assieme. Martina ed Ernesto si sono conosciuti 5 anni fa. "Siamo fidanzati, adesso vogliamo sposarci. Siamo entrambi diplomati, ma abbiamo in progetto anche la laurea", raccontano a Fanpage.it.

I due giovani sono riusciti a superare il concorso Asìa, battendo gli altri 26mila partecipanti e a classificarsi tra i primi 200 neo-assunti – i restanti 300 saranno assunti ad aprile – Adesso per loro partirà l'apprendistato professionalizzante, al termine del quale ci sarà l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. E c'è anche un altro sogno che si avvera: comprare una casa assieme.

A raccontare gli ultimi 5 mesi di "studio matto e disperatissimo" ci pensano i due fidanzati, in un post condiviso sui rispettivi profili Facebook:

“Amò, vogliamo fare il concorso Asia?”

“Amore, proviamoci, come va va…” Ed eccoci qua dopo 5 mesi da quel giorno con un altro sogno realizzato. Forse all’inizio non ci credevamo nemmeno noi, ma questo non ha cambiato il nostro modo di impegnarci. Abbiamo studiato fin dal primo giorno, un libro di 300 pagine, poi 5500 domande dopo giornate lavorative di 10/12 ore. Le nostre conversazioni erano ormai diventate:” Hai visto quel capitolo come era complesso?” “Hai visto quel paragrafo com’era interessante?”. Abbiamo evitato di vederci molte sere per poter studiare, studiato su una panchina nello spacco (Martina) o nel furgone tra una consegna e l’altra (Ernesto)… ma amore mio CE L’ABBIAMO FATTA. Su 29.000 persone, su 3.900 idonei, noi siamo I PRIMI 200, ABBIAMO VINTO".

Realizzato anche il sogno della casa assieme

Pochi giorni fa, martedì scorso, si è realizzato anche un altro sogno. Avere una casa tutta per loro. Anche in questo caso i fidanzatini hanno festeggiato su Facebook: