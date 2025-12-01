Concorso Comune Napoli 2026 per 139 assunzioni: ecco la delibera, tutte le figure richieste

Il Comune di Napoli si prepara ad assumere 139 nuovi dipendenti: si cercano funzionari, impiegati, psicologi, assistenti sociali ed educatori. Contratti a tempo determinato di 2 anni. Ci sarà un concorso pubblico che sarà espletato nel 2026 e darà luogo ad una graduatoria. Si tratta della delibera di giunta comunale numero 480 del 2025, firmata dall'ex assessore al Welfare, Luca Trapanese – eletto in consiglio regionale – della quale Fanpage.it è in grado di anticipare i contenuti. A disposizione c'è un budget di circa 12 milioni di euro, risorse attinte dalla Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e dalla Quota Povertà Estrema (QPE).

A Napoli 139 assunzioni per la nuova task force per i senza tetto

La delibera è arrivata oggi, lunedì 1 dicembre, in consiglio comunale. Il provvedimento prevede di istituire una nuova équipe multidisciplinare di personale con profilo di assistente sociale, educatore professionale, psicologo, funzionario amministrativo ed istruttore amministrativo da assumere a tempo determinato, per la durata di 2 anni a valere sulle risorse economiche della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), al fine di garantire il potenziamento del servizio sociale professionale per l'attuazione degli interventi sociali e di contrasto alla povertà.

E di reclutare delle figure professionali dedicate al contrasto alla grave emarginazione degli adulti e alla tutela del decoro urbano con profilo di assistente sociale, educatore professionale, psicologo da assumere a tempo determinato, per la durata di 2 anni a valere sulle risorse economiche della Quota Povertà Estrema (QPE).

Dopo il passaggio in consiglio, il Comune provvederà ad indire un apposito Avviso Pubblico, per la selezione del personale con qualifica professionale di assistente sociale, educatore, psicologo, funzionario amministrativo (cat. D) ed istruttore amministrativo (cat. C) sulla base del fabbisogno complessivo. Al termine del concorso, si procederà all'assunzione del contingente di personale previsto con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata complessiva di 2 anni, con inquadramento nell'area corrispondente al profilo professionale individuato, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente – Comparto Funzioni locali.

Tutte le figure ricercate nel nuovo concorso al Comune di Napoli

Il piano prevede la realizzazione di un équipe multidisciplinare attraverso la selezione, con procedura concorsuale, di personale con profilo di assistente sociale, educatore professionale, psicologo, funzionario amministrativo ed istruttore amministrativo, per un totale di 139 dipendenti, da assumere a tempo determinato, per la durata di 2 anni.

Di seguito, le figure richieste:

Educatore professionale: 25 (22 Equipe multiprofessionale; 3 Fondo povertà estrema)

25 (22 Equipe multiprofessionale; 3 Fondo povertà estrema) Psicologo : 36 (33 Equipe multiprofessionale; 3 Fondo povertà estrema)

: 36 (33 Equipe multiprofessionale; 3 Fondo povertà estrema) Assistente Sociale: 51 (35 Equipe multiprofessionale; 16 Fondo povertà estrema)

51 (35 Equipe multiprofessionale; 16 Fondo povertà estrema) Funzionario Amministrativo (cat D) : 15 (Equipe multiprofessionale)

: 15 (Equipe multiprofessionale) Istruttore Amministrativo (cat. C): 12 (Equipe multiprofessionale)

I sindacati: "Bene le nuove assunzioni a Napoli"

Soddisfatti i sindacati. Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti, responsabili della Cisl Fp, sottolineano: "Non si ferma il sindaco Manfredi nel perseguire con grande determinazione il suo impegno ad assumere personale affinché il comune di Napoli possa offrire sempre servizio più efficaci ed efficienti alla cittadinanza. Le procedure da mettere in campo sono molto complicate e farraginose dovute ad una serie di vincoli a cui il Comune deve rispondere, in quanto ente in predissesto, come già evidenziato da anni dalla Cisl fp, che persegue gli stessi obiettivi del Comune con analoga determinazione. Il tutto si sta realizzando grazie alla grande maestria ed il grandissimo impegno del Direttore Granata, unitamente a tutti gli uffici della stessa direzione e degli uffici delle risorse umane, che svolgono un lavoro di grandissima responsabilità".