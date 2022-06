News sul Concorso Formez al Comune di Napoli 2022

Concorso al Comune di Napoli 2022 per 1000 assunzioni: profili richiesti, stipendi e date Il concorso Formez per assumere 960 diplomati e laureati a tempo indeterminato sarà bandito entro il 2022: tutti i profili richiesti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli si prepara ad assumere 960 nuovi dipendenti diplomati e laureati con contratto a tempo indeterminato. Di questi, 610 saranno di Categoria C e 305 di Categoria D, con stipendi da 22mila a 25mila euro all'anno circa. Si cercano geometri, ragionieri, informatici, vigili urbani, esperti di comunicazione, agronomi, ma anche maestre ed amministrativi. Il concorsone sarà gestito dal Formez e verrà bandito probabilmente entro l'estate 2022.

Il Comune ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024, allegata al bilancio di previsione. Complessivamente le assunzioni saranno 1.406. Cifra che include anche un secondo concorso per 55 dirigenti con uno stipendio annuale di 45.803,90 euro, nuovi ingressi dallo scorrimento delle graduatorie del concorso Formez della Regione Campania del 2019 e dalle stabilizzazioni, e la mobilità, per un costo di 39.621.065,41 euro nei tre anni, dei quali 29 milioni circa di retribuzioni, 8 milioni di oneri riflessi e 2,5 milioni di Irap.

Concorsone al Comune di Napoli, la data delle assunzioni

Nel piano di fabbisogno approvato dalla giunta Manfredi si prevede che i 960 contratti a tempo indeterminato a seguito del concorso pubblico avranno decorrenza, al momento ancora presunta, dal 30 dicembre 2022. L'avviso pubblico arriverà dopo l'approvazione in consiglio comunale del piano, che potrebbe avvenire entro il 30 giugno, o il 20 luglio in caso di proroga prefettizia, salvo ulteriori slittamenti. Lo stesso piano deve poi essere approvato dal Cosfel, la commissione per la stabilità finanziaria ed economica degli enti locali del ministero dell'Interno.

Tutti i profili richiesti e gli stipendi

Nel piano di assunzioni sono indicate anche le figure professionali richieste, che saranno quelle probabilmente messe a bando per il Concorso Formez 2022. Di seguito tutte le figure richieste nel piano di fabbisogno del Comune di Napoli:

Categoria C

95 geometra

150 istruttore amministrativo

5 istruttore comunicazione e/o informazione

10 istruttore culturale

30 istruttore informativo

70 ragioniere

Gli stipendi in questi casi saranno di 22.638,47 euro all'anno.

Categoria C_Edu

50 maestra/o con stipendio da 23.103,23 euro all'anno.

Categoria C_Vig

200 agente di polizia municipale, con stipendio da 23.418,77 euro all'anno

Categoria D

10 assistente sociale

8 istruttore direttivo agronomo

80 istruttore direttivo amministrativo

10 istruttore direttivo comunicazione e informazione

20 istruttore direttivo culturale

30 istruttore direttivo economico finanziario

20 istruttore direttivo informatico

15 istruttore direttivo scolastico

62 istruttore direttivo tecnico

Gli stipendi in questi casi saranno di 24.561,75 euro all'anno.

Categoria D_Vig