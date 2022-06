Concorso Formez per 1000 assunzioni al Comune di Napoli per diplomati e laureati: le date Previste 1.426 assunzioni, delle quali 1.122 a tempo indeterminato e 304 a tempo determinato.

Sono 1.426 le assunzioni al Comune di Napoli nel triennio 2022-2024. Entro quest'anno sarà bandito il Concorsone Formez per assumere 970 persone con contratto a tempo indeterminato. Sono previste poi altre 300 assunzioni a tempo determinato. Approvato dalla giunta Manfredi, nella giornata di martedì, lo schema del piano di fabbisogno del personale, che sarà allegato al bilancio previsionale 2022-24.

Su 1.426 assunzioni, ve ne saranno 1.122 a tempo indeterminato e 304 a tempo determinato. Per la scuola al via la stabilizzazione per 173 tra maestre e istruttori educativi. Dopo 21 anni anche 250 progressioni verticali interne all’Amministrazione, si tratta cioè di promozioni interne: 100 da categoria B a C, 150 da C a D.

Oltre 1100 contratti a tempo indeterminato

Le 1.122 assunzioni a tempo indeterminato saranno suddivise tra il nuovo concorsone Formez per 970 candidati, come anticipato da Fanpage.it, lo scorrimento del Concorsone Ripam Campania da cui saranno assunte 47 persone, 105 stabilizzazioni – tra cui figure professionali impegnate in settori strategici come 77 agenti di Polizia Locale e 22 assistenti sociali. Il concorsone del Formez si terrà entro la fine dell'anno.

Quando sarà bandito il nuovo Concorso Formez per le 970 assunzioni? Il Comune di Napoli ha intenzione di pubblicare il bando prima della fine dell'estate, in modo da espletare le procedure entro il 2022. Il piano di fabbisogno però dovrà essere approvato prima in consiglio comunale, probabilmente entro il mese di giugno, considerato che è slittato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Salvo proroghe. Nel caso si dovesse sforare il termine del 30 giugno, il Prefetto può infatti concedere altri 20 giorni, e si potrebbe arrivare quindi a fine luglio. Dopodiché, il piano dovrà essere approvato anche dal Cosfel, la commissione del ministero dell'Interno per la stabilità finanziaria degli enti locali, che si riunisce una volta al mese. Se tutto andrà bene, quindi, il concorso potrebbe essere bandito tra luglio e agosto.

Assunzioni a tempo determinato

Tra le assunzioni a tempo determinato, vi sono figure già in servizio che saranno finanziate con risorse proprie ed altre da sostenere con altre fonti di finanziamento: tra le più importanti per la macchina comunale e la conseguente erogazione di servizi spicca il rinnovo per 173 tra Maestre e Istruttori socio-educativi per i quali comincia il processo di stabilizzazione, 168 esperti del settore welfare, 120 tra tecnici e amministrativi previsti per dare applicazione concreta ed operativa al ‘Patto per Napoli’ nonché 4 agronomi da stabilizzare dal 2023.