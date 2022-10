Maxi concorso del Comune di Napoli, 80 mila candidati ammessi. Prove alla Mostra d’Oltremare Le prove dureranno 4 giorni, dal 24 al 28 ottobre, con due turni giornalieri. Si parte dalla lettera A. Solo uno su 100 ce la farà.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono circa 80mila i candidati ammessi al Concorsone del Comune di Napoli per assumere 762 nuovi dipendenti di categoria C, con contratti a tempo pieno e indeterminato. In pratica solo uno su 100 riuscirà a passare. Le prove preselettive partiranno lunedì 24 ottobre 2022 alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, che ha già ospitato nel mese di settembre anche il concorso per gli operatori ecologici Asìa. La conclusione dei test è prevista per il 28 ottobre.

L'elenco degli ammessi

Sul sito istituzionale del Comune di Napoli è stato pubblicato oggi, 7 ottobre 2022, l’elenco degli ammessi alle prove scritte preselettive ed il calendario per il reclutamento di n. 762 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Napoli.

Gli ammessi sono 79.278 rispettivamente per i seguenti profili:

Istruttore Amministrativo (176 posti) ammessi 39262

Istruttore Comunicazione e Informazione ( 5 posti) ammessi 7334

Istruttore Cultura e promozione del territorio (10 posti) ammessi 8806

Istruttore Informatico (36 posti) ammessi 1752

Istruttore tecnico (140 posti) ammessi 5025

Istruttore Contabile (130 posti) ammessi 4920

Maestre (50 posti) Ammessi 1807

Agenti Polizia Locale (215 posti) Ammessi 10372

Il bando di concorso pubblico, per esami, prevede l'assunzione di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, di cui 596 presso il Comune di Napoli e 123 presso la Città Metropolitana di Napoli, e di 43 unità di personale a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli.

Il calendario delle prove

Si parte il 24 ottobre alle 9,30, con i cognomi che iniziano con la lettera "A". Si procederà con due turni al giorno, uno la mattina, l'altro il pomeriggio. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva all’ora stabilita con un valido documento di riconoscimento nonché con la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.