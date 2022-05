Concorso Formez al Comune di Napoli per 1000 assunzioni: bando in estate 2022 Vertice in Comune con i sindacati. Assunzioni a tempo indeterminato per laureati e diplomati in 3 anni: i primi già dal 2022.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il bando per il concorsone al Comune di Napoli per 1000 assunzioni a tempo indeterminato per laureati e diplomati si terrà entro l'estate 2022. Il concorso sarà bandito dopo l'approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione 2022-24 e l'ok della commissione Cosfel del Ministero dell'Interno. Nelle prossime ore è previsto l'incontro con il Ripam Formez, per siglare l'accordo per preparare concretamente le prove selettive per le 945 assunzioni di dipendenti di categorie C e D, profili medio-alti, tra amministrativi e funzionari.

Altri 100 dipendenti saranno assunti nell'ambito del Patto per Napoli per aumentare la riscossione e migliorare i servizi. Ci sarà una graduatoria triennale, eventualmente prorogabile. Molto probabilmente ci saranno delle prove preselettive. Sempre in estate ci sarà un secondo concorso per assumere 55 dirigenti a tempo indeterminato, le procedure selettive saranno svolte dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

I primi assunti entro il 2022

L'obiettivo dell'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi è arrivare ad assumere i primi dipendenti già quest'anno ed il resto degli idonei nelle due annualità successive, con lo scorrimento delle graduatorie. Non è escluso che il numero degli assunti alla fine possa essere anche più alto dei mille posti messi a bando, in base alle esigenze dell'amministrazione, come già avvenuto in altre circostanze. Il Comune vuole essere rapido nelle assunzioni e accelerare i tempi attraverso il Formez. A seconda del numero di domande che arriveranno si deciderà se fare anche una preselezione o meno.

Vertice al Comune con i sindacati

Al Comune di Napoli stamattina, 26 maggio 2022, si è tenuto il vertice a Palazzo San Giacomo con i sindacati e l'assessore al Bilancio e al Personale Pier Paolo Baretta e il direttore generale Pasquale Granata. Sul tavolo i bilanci del Comune e il concorsone Formez per 1000 assunzioni nell'arco di tre anni, fino al 2024. Un incontro interlocutorio con i sindacati.

La Cisl fp con Agostino Anselmi ha espresso "preoccupazione, considerato che dalla riunione non sono emersi dati ed elementi rispetto alla declinazione dei profili che il Comune vuole assumere. La Cisl farà conoscere la sua posizione con un documento articolato rispetto a quello che ha illustrato l'amministrazione".

Per Danilo Criscuolo (Fp Cgil), "abbiamo ascoltato. Abbiamo salutato con favore un piano assunzione. Ma vogliamo entrare nel merito delle scelte. Chi più di noi conosce le criticità".

Le tappe del concorsone 2022

La delibera con il fabbisogno del personale sarà approvata in giunta la prossima settimana – entro il 31 maggio – e sarà allegata al bilancio di previsione 2022-24. Poi ci sarà l'approvazione in consiglio comunale e quindi è previsto il passaggio alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) del Ministero dell'Interno, necessario per tutte le assunzioni perché il Comune di Napoli è un ente in pre-dissesto.

Al Comune secondo concorso per 55 dirigenti

Ci sarà entro l'estate 2022 anche un secondo concorso al Comune di Napoli per assumere 55 dirigenti con contratto a tempo indeterminato. Secondo quanto filtrato dal vertice non ci sarà la riserva dei posti per gli interni. Sempre a luglio si prevede di iniziare la ristrutturazione della società partecipate, come prevede il Patto per Napoli, al fine di razionalizzare i servizi e ridurre i costi. Una vasta operazione che coinvolgerà anche le grosse aziende pubbliche come NapoliServizi e Asìa.