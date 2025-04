video suggerito

Concorso acquedotto Abc di Napoli per 100 assunzioni 2025: basta il diploma Il consiglio comunale ha approvato i bilanci di Abc Napoli: via libera a 100 assunzioni. In arrivo anche 6 nuovi dirigenti e promozioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

In arrivo il concorso di Abc, l'acquedotto pubblico di Napoli, per 100 nuove assunzioni nel 2025. Ma sono previsti anche promozioni e la nomina di 6 nuovi dirigenti. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato i Piani e Bilanci di previsione 2025-2027 ed il Bilancio preventivo 2025 di ABC Napoli nella seduta di ieri, lunedì 28 aprile 2025. Via libera anche al piano assunzionale, che prevede il reclutamento di 100 nuove unità. Ci sarà un concorso pubblico nei prossimi mesi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, così come avvenuto recentemente per Asìa Napoli, la società dell'igiene urbana.

Sono diverse le figure ricercate: si va dagli operai manutentori agli amministrativi. Tra i requisiti, per alcune figure basterà il diploma di scuola superiore per candidarsi. Il prossimo passo sarà la delibera del Commissario. Poi, potrà essere indetto il bando pubblico.

Abc: "In arrivo 100 assunzioni e promozioni"

Abc Napoli ha confermato l'intenzione di procedere all'assunzione di nuovo personale:

Dopo quasi 15 anni – scrive in una nota – grazie all’approvazione dei programmi che ne ridisegnano il prossimo futuro, riparte con slancio ABC Napoli. All’importante accelerazione, che negli ultimi anni è stata data al processo di transizione digitale in tutti i settori dell’Azienda, si affiancano sostanziali manovre sul Personale di ABC.

Grazie all'iniezione di forze fresche la società supererà i 500 dipendenti:

Circa cento nuove assunzioni consentiranno di tamponare l’attuale grave carenza di personale, portando l’organico a 540 unità e, ad abbassare l’età media dei dipendenti. Altrettante progressioni di carriera ed il riconoscimento di manovre premianti per i funzionari, permetteranno la valorizzazione delle professionalità interne. Nella manovra anche sei nuovi dirigenti per dare nuova e maggiore forza al management aziendale nell’attuazione di un programma così ambizioso. Nuova linfa e rinnovato entusiasmo nel Personale saranno il motore per la ripartenza di ABC Napoli verso nuovi e più sfidanti obiettivi.

L'ex presidente di Abc, Alessandra Sardu, ha commentato:

L’ultima delibera che ho firmato da presidente di ABC Napoli con il mio CdA lo scorso giugno è stato un piano assunzionale di oltre 90 unità tra funzionari e dirigenti. Oggi finalmente il Consiglio comunale di Napoli ha approvato quel piano, frutto di un intenso lavoro di tutta la squadra di ABC che è stato portato avanti in questi mesi dal commissario Andrea Torino e dal direttore Sergio De Marco. Felice di sapere che i semi piantati hanno finalmente prodotto i frutti sperati. Quest’azienda merita di essere tutelata e protetta, è un unicum nel panorama internazionale quanto a storia e struttura. Questo piano sono certa che contribuirà ad assicurarle il futuro che merita.