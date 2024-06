video suggerito

Concorso Abc 2024 per operai e impiegati, 85 assunzioni a tempo indeterminato: anche con licenza media

A cura di Pierluigi Frattasi

Approvato il piano di fabbisogno di Abc, l'azienda speciale dell'acquedotto di Napoli, che prevede 85 assunzioni di operai e impiegati a tempo indeterminato. Di queste, 45 avverranno entro la fine del 2024, altre 40 nel 2025. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ci sarà molto probabilmente un nuovo concorso pubblico, perché al momento non c'è personale da stabilizzare. I requisiti di accesso per gli operai potrebbero prevedere, a quanto filtra, anche solo la licenza di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore), mentre per le alcune figure più specializzate sarà richiesta la laurea. Ma bisognerà aspettare il bando pubblico per avere certezza dei requisiti.

Il Cda di Abc approva il piano di fabbisogno

Il CdA di Abc, il cui mandato termina formalmente l'11 giugno, ha approvato oggi la delibera relativa al fabbisogno di personale dell'azienda ed ha disposto nuove assunzioni che sono state quantificate in 85 risorse, di cui 45 da assumere a fine 2024 e le restanti 40 da assumere a metà del 2025, con un costo complessivo a regime stimato in circa 3,7 milioni di euro. Inoltre, il Cda ha dato il via libera anche a 96 progressioni di carriera con potenziamento della classe dirigenziale di 4 unità.

Il nuovo piano triennale 2024-26

Il piano triennale di programma di Abc, già pronto da mesi, è in via di definizione sulla base delle indicazioni presentate dal CdA e delle osservazioni delle rappresentanze dei lavoratori. Nel nuovo piano, che passerà poi al vaglio della Giunta e del Consiglio comunale, sono state previste 85 nuove assunzioni e 96 progressioni di carriera e una riorganizzazione dei distretti da 12 a 57 per facilitare e incrementare il monitoraggio sul territorio.