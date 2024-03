Concorso Abc Napoli 2024, 90 assunzioni a tempo indeterminato anche col diploma: le figure richieste Annunciato il nuovo piano triennale di fabbisogno. Carpentieri (Femca Cisl): “Ok assunzioni, ma Abc deve restare pubblica”. L’assessore Cosenza: “Tuteleremo l’azienda” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Abc Napoli, l'azienda speciale che gestisce l'acquedotto del Comune, si prepara a lanciare un nuovo concorso pubblico nel triennio 2024-26 per assumere 90 persone con contratto a tempo indeterminato. Ci sarà "una selezione pubblica", confermano fonti di Abc a Fanpage.it. Il documento non è stato ancora ufficializzato. Secondo indiscrezioni, l'azienda idrica napoletana starebbe cercando sia impiegati che operai. L'accesso al concorso, a quanto apprende Fanpage.it, potrebbe avvenire anche solo con il diploma di scuola superiore. Per gli operai potrebbe essere sufficiente la licenza di scuola secondaria inferiore (ex scuola media). Ma bisognerà aspettare il bando pubblico per avere certezza dei requisiti.

Carpentieri (Femca Cisl Campania): "Bene assunzioni, ma salvaguardare Abc"

Sulla situazione di Abc Napoli, interviene Venanzio Carpentieri, segretario generale Femca Cisl Campania:

Il nostro incondizionato supporto va alla RSU di ABC, di cui condividiamo in pieno il documento odierno. Il timore oggi è che si voglia trasformare ABC in una mera “stazione appaltante”. Vigileremo con attenzione, spostando la discussione sulla gestione di ABC sui superiori tavoli istituzionali: non consentiremo a nessuno di distruggere 139 anni di storia!

Il nuovo piano triennale di Abc

Sul versante aziendale, il direttore generale di ABC, Sergio De Marco, oggi in commissione Infrastrutture, in risposta ai sindacati che hanno espresso preoccupazioni sul futuro assetto organizzativo e ribadito la necessità di effettuare nuove assunzioni e progressioni di carriera per garantire maggiore efficienza, ha assicurato che:

Il piano triennale di programma, già pronto da mesi, è ora in via di definizione sulla base delle indicazioni presentate dal CdA e delle osservazioni delle rappresentanze dei lavoratori. Nel nuovo piano, che passerà poi al vaglio della Giunta e del Consiglio comunale, sono state previste 90 nuove assunzioni e 96 progressioni di carriera e una riorganizzazione dei distretti da 12 a 57 per facilitare e incrementare il monitoraggio sul territorio.

Cosenza: "Abc resterà pubblica"

Per l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza,

Va fugato ogni dubbio sulla intenzione dell’Amministrazione di mantenere la società totalmente pubblica, pur nella necessità di dover intervenire sullo statuto, così come richiesto dalla legge.

In commissione sono poi intervenuti i consiglieri comunali. Catello Maresca (Gruppo Maresca) ha chiesto che si restituisca tranquillità ai cittadini e si utilizzino al meglio le risorse umane e tecniche dell’azienda per assicurare una manutenzione ordinaria e straordinaria adeguata. Aniello Esposito (Partito Democratico) ha sollecitato un progetto serio che riconosca soprattutto il ruolo fondamentale delle maestranze, così come emerge chiaramente dalle richieste dei sindacati. Il presidente Nino Simeone, che ha annunciato un aggiornamento dopo la presentazione del piano triennale di programma, ha chiesto che si proceda rapidamente al rinnovo del consiglio di amministrazione, ancora una volta assente al confronto in commissione.