Concorso 2024 Comune Napoli per 222 assunzioni 17, 18 e 22 luglio alla Mostra d'Oltremare Fissate per il 17, 18 e 22 luglio le date per le prove del Concorso al Comune di Napoli: attesi alla Mostra d'Oltremare oltre 15mila candidati per 222 posti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono stati convocati per il 17, il 18 ed il 22 di luglio alla Mostra d'Oltremare i circa 15.200 candidati per il concorso del Comune di Napoli, finalizzato all'assunzione di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato. Lo ha fatto sapere Formez PA, l'ente in house del Dipartimento della funzione pubblica che gestisce il concorso. Inizialmente, le prove si era ipotizzato si sarebbero svolte entro i primi giorni di aprile, mentre solo nella giornata di oggi, 1° luglio, è arrivata la comunicazione con le date ufficiali: giovedì 17, venerdì 18 e lunedì 22 luglio. Non cambia invece la location: la Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, unica struttura in grado di gestire l'enorme numero di candidati previsto in quei tre giorni, e arrivati ad essere oltre 15mila persone.

Il concorso riguarda 222 assunzioni, di cui 172 unità di personale da inquadrare nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione e altre 50 nell’Area Istruttori dell’amministrazione comunale del capoluogo campano. Per quanto riguarda le 172 unità da inquadrare nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione, si tratta in particolare di:

50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D);

50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D);

72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D).

Per il personale da inquadrare nell’Area Istruttori, si tratta invece di:

50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C).

Dopo le prove selettive, valide per tutti i candidati, ci saranno prove scritte specifiche. Per l'Area Istruttori, a quest'ultima seguirà anche una prova di efficienza fisica. Le prove si svolgeranno secondo questo calendario:

TEC/D – Funzionario tecnico; tutti gli iscritti: 17 luglio, ore 9.30

EDU/D – Funzionario socioeducativo; tutti gli iscritti: 17 luglio, ore 14.30

POL/C – Agente di Polizia Municipale; candidati con cognome da A al cognome che inizia con IMPE: 18 luglio, ore 9.30

POL/C – Agente di Polizia Municipale; candidati con cognome che inizia da IMPI al cognome che inizia con Z: 18 luglio, ore 14.30

MAS/D, Maestro di sostegno; tutti i candidati: 22 luglio, ore 14.30