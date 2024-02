Concorso 2024 Comune Napoli per 222 assunzioni: prove preselettive ad aprile, 14mila candidati Le prove preselettive si terranno all’inizio di aprile alla Mostra d’Oltremare. Sono arrivate 14mila domande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Entro i primi di aprile sono previste le prove preselettive del Concorso pubblico del Comune di Napoli 2024 per 222 assunzioni a tempo indeterminato tra funzionari tecnici, agenti di polizia locale, maestri e maestre e istruttori socio-educativi. Sono 14mila le domande presentate per partecipare al concorso. Soltanto un partecipante su 63 riuscirà, quindi, a passare, salvo scorrimento delle graduatorie. Il concorso pubblico è stato bandito all'inizio di quest'anno. Le prove, a quanto apprende Fanpage.it, si terranno nei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta.

In palio ci sono 172 posti nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione (tecnici, maestri e educatori) e 50 posti in quella degli Istruttori, come agenti di Polizia Locale. Il concorso, come anticipato da Fanpage.it, avverrà per esami, che saranno gestiti dal Formez Ripam: ci saranno prove preselettive, prove scritte, orali e anche test di idoneità fisica, a seconda dei profili. Il tema è stato al centro della Commissione Legalità con delega al personale, presieduta da Pasquale Esposito. Tra le novità: un ulteriore scorrimento di 30 unità delle graduatorie degli amministrativi C, che potrebbero aumentare in caso di ulteriori cessazioni dal servizio. Previste anche nuove progressioni dalla categoria A alla B, per un totale di 50 unità divise tra 25 da reclutare all’interno e 25 all’esterno tramite i Centri per l’impiego.

Concorso 2024 Comune Napoli: i profili

Di seguito i profili richiesti nel dettaglio:

Per le 172 unità da inquadrare nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione:

A.1 n. 50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D);

A.2 n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D);

A.3 n. 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D);

Per le 50 unità da inquadrare nell’Area Istruttori:

B.1 n. 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C).

Le date delle prove di esame

Le prove preselettive ci saranno all'inizio di aprile 2024.

Per i 172 profili nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione (tecnici, maestri e educatori) il concorso prevede:

a) una prova preselettiva, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, ai fini dell’ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora, per ciascun codice di concorso, il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 20 volte il numero dei posti messi a concorso;

b) una prova scritta, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 7 del presente bando, distinta per i codici concorso di cui al presedente articolo 1, comma 1.

Per le 50 unità da inquadrare nell’Area Istruttori:

a) una prova preselettiva, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando, ai fini dell’ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 20 volte il numero dei posti messi a concorso;

b) una prova scritta, secondo la disciplina dell’articolo 7 del presente bando;

c) una prova di efficienza fisica, secondo la disciplina dell’articolo 8 del presente bando e previa esibizione del certificato medico richiesto ai sensi del medesimo articolo 8.