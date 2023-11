Concorso Comune Napoli 2024 per 222 assunzioni a tempo indeterminato: pubblicato il bando, come fare domanda

Le prove saranno gestite dal Ripam Formez. Tutti i requisiti per partecipare e come fare domanda.

Pubblicato il bando di concorso pubblico del Comune di Napoli per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 222 unità di personale non dirigenziale, dei quali 172 nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione (tecnici, maestri e educatori) e 50 nell’Area Istruttori, come agenti di Polizia Locale.

Il concorso, come anticipato da Fanpage.it, avverrà per esami, che saranno gestiti dal Formez Ripam: ci saranno prove preselettive, scritte, orali e anche di idoneità fisica, a seconda dei profili. C'è tempo fino al 27 dicembre 2023 per presentare la domanda, che si potrà fare solo online. Necessari SPID, CIE, CNE o eIDAS per autenticarsi.

Ma quali sono i profili richiesti nel dettaglio? Eccoli tutti:

Per le 172 unità da inquadrare nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione:

Per le 50 unità da inquadrare nell’Area Istruttori:

Per partecipare al concorso bisognerà possedere determinati requisiti. Tra questi, ci sono specifici requisiti che devono possedere i candidati per i rispettivi profili:

Laurea Magistrale (LM): LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-34 Ingegneria navale; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 Scienze geofisiche; LM-60 Scienze della natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-34 Scienze geologiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

I titoli di accesso dovranno essere integrati obbligatoriamente da titolo di sostegno conseguito, ai sensi della normativa vigente, mediante la positiva conclusione del corso di formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sullo specifico grado, attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell’università e della ricerca.

Sulla scorta di quanto indicato nella Nota Prot. U.0014176 dell’8 agosto 2018 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono ammessi inoltre i seguenti titoli: Laurea (L): L-19 Scienze dell’educazione e della formazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia; Laurea Magistrale (LM): LM-85bis Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria senza corso di specializzazione di 60 CFU purché conseguita entro l’ultima sessione per le prove finali dell’anno accademico 2018/2019; Laurea (L): L-19 Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione senza indirizzo specifico, purché conseguita entro l’ultima sessione per le prove finali dell’anno accademico 2018/2019.

Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e del Regolamento della Regione Campania n. 4 del 2014, saranno ammessi i titoli previsti per le figure professionali di III livello dal Catalogo approvato con DGR n. 107/2014 e ss.mm.ii. ovvero Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione o titoli equiparati conseguiti entro il 31 maggio 2017 presso università statali o altro istituto universitario legalmente riconosciuto.

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Occorre, altresì:

a) essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza) e precisamente: godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di detenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;

b) essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore;

c) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di agente di polizia municipale. L’idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai requisiti di cui al decreto del Ministero della salute 28 aprile 1998 per il porto d’armi per uso personale.