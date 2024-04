video suggerito

Concorso infermieri 118 a Napoli: 4.100 candidati per 30 posti. E ci sarà la super-graduatoria Ci sarà una prova pre-selettiva, visto l'alto numero di domande e alla fine una "super-graduatoria" alla quale potranno attingere anche altre aziende sanitarie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Oltre 4.100 candidati per 30 posti al concorso da infermieri del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti istituzionali. Solo un candidato su 136 riuscirà a passarlo, quindi. Il bando di "Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato30 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari per la U.O.C. COT-118 e Attività Territoriale", pubblicato il 16 dicembre scorso e chiusosi il 15 gennaio 2024, ha registrato una grande partecipazione, a sorpresa, considerando che un altro bando da 50 posti per i medici del 118 di un paio di anni fa andò invece deserto.

Ci sarà, quindi, una prova pre-selettiva per scremare le domande, alla quale seguiranno le prove scritte e orali. Tra i vantaggi del concorso, e forse anche tra i motivi del suo successo, il fatto che sarà redatta alla fine una "super-graduatoria", dalla quale potranno attingere anche altre aziende sanitarie della Campania. Quindi, grazie allo scorrimento, potrebbero essere assunti molti più infermieri dei 30 posti messi a bando.

I requisiti per partecipare al bando

Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generali di ammissione, occorre la Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche o Laurea equipollente, oltre all'iscrizione all’Albo dell’Ordine dove esistente. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Tutti i requisiti, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione, pena l'esclusione.

Prove e date del concorso infermieri

Ci sarà la prova pre-selettiva, visto l'alto numero di partecipanti. Il bando di concorso prevedeva, infatti, che nel caso fossero arrivate più di 100 domande, al fine di non rendere eccessivamente lunghi e gravosi i tempi di espletamento del concorso, l’Azienda potesse effettuare una preselezione con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. Essendo arrivate 4.100 domande, alle quali si aggiungono poi 13 candidati appartenenti alle categorie protette, la decisione dell'Asl Napoli 1 Centro, a quanto apprende Fanpage.it, è che ci sarà la prova-preselettiva.

Seguiranno, poi, le altre prove:

PROVA SCRITTA: riguarderà argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle attività del profilo a concorso e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla. Il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione pari o superiore a 21/30

PROVA PRATICA: consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione pari o superiore a 14/20.

PROVA ORALE: verterà sugli argomenti della prova scritta e pratica e su conoscenze informatiche di base della lingua inglese (è richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, a livello iniziale), il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione pari o superiore a 14/20

La valutazione dei titoli e delle prove

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punteggi per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica.

c) 20 punti per la prova orale

I punteggi per la valutazione dei titoli sono ripartiti come appresso indicato:

a) 10 punti per i titoli di carriera;

b) 10 punti per i titoli accademici e di studio;

c) 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

d) 5 punti per il curriculum formativo e professionale.

Ma quando si terranno le prove di esame? Al momento non è stata ancora fissata una data per la prova pre-selettiva.