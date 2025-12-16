Concorso Abc Napoli 2026, 57 assunzioni a tempo indeterminato col diploma: impiegati, idraulici e elettricisti

Immagine di repertorio

Al via il concorso pubblico di Abc Napoli, l'azienda speciale dell'acqua pubblica del Comune di Napoli, per assumere 57 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, buoni pasto, assicurazione sanitaria e premi di produttività. Sono richieste varie figure, come idraulici, elettricisti e impiegati. Per partecipare basta il diploma di scuola superiore o la qualifica tecnica. C'è tempo fino al 21 gennaio 2026 per presentare la domanda. L'inoltro delle candidature potrà avvenire entro e non oltre le ore 18, faranno fede ora e data della piattaforma. Per il test sono previste una fase pre-selettiva e una fase selettiva.

Concorso pubblico Abc Napoli: tutte le figure richieste

Si tratta di tre diverse selezioni ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale in Abc Napoli che sono state pubblicate l'11 dicembre scorso. Nello specifico, le figure richieste sono:

15 “ Operatori di Manutenzione Elettrica ”, con inquadramento al 2°livello del vigente CCNL Gas – Acqua.

“ ”, con inquadramento al 2°livello del vigente CCNL Gas – Acqua. 35 “ Operatori di Manutenzione Idraulica ”, con inquadramento al 2°livello del vigente CCNL Gas – Acqua.

“ ”, con inquadramento al 2°livello del vigente CCNL Gas – Acqua. 7 “Addetti di Agenzia (Front Office)”, con inquadramento al 3°livello del vigente CCNL Gas – Acqua.

Si può fare domanda solo online, tramite la piattaforma di candidatura dedicata, accedendo al link ConcorsiSmart presente sul sito istituzionale di ABC, seguendo le istruzioni specificate.

il link per partecipare al concorso pubblico dell'Abc Napoli 2026

I requisiti per partecipare al concorso dell'acquedotto di Napoli

Oltre ai requisiti generali, per partecipare al concorso, bisogna possedere anche dei requisiti specifici, diversificati a seconda della categoria per la quale si concorre.

Operatori di Manutenzione Elettrica

Gli operatori di manutenzione elettrica saranno inquadrati come operai 2° Livello del CCNL Gas – Acqua, full time per 38 ore settimanali (possibile turnazione). Oltre allo stipendio è previsto welfare aziendale (Fondo Pensionistico Complementare, Fondo Sanitario Complementare, Ticket Mensa giornalieri per ogni giornata di presenza, Premio di Risultato variabile).

I requisiti specifici sono:

qualifica professionale triennale (IPIA), legalmente riconosciuta, nel settore elettrico/elettrotecnico, conseguita al termine di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale;

Patente di guida di categoria B in corso di validità.

Il test prevede una fase pre-selettiva con 30 domande a risposta multipla, di cui una sola corretta, e verterà sui seguenti argomenti: ragionamento logico deduttivo, numerico, verbale. I primi 30 candidati che avranno ottenuto il maggior punteggio, più eventuali ex-aequo, accederanno alla prova teorico pratica.

La prova selettiva consisterà in una prova a carattere teorico-pratico, che si dividerà in due fasi:

• la prima fase prevederà l’effettuazione di un colloquio con i candidati, volto alla verifica delle conoscenze tecniche di base:

Elettrotecnica: conoscenza basilare di circuiti, materiali e dispositivi elettrici, capacità di lettura e interpretazione di schemi elettrici, disegno tecnico elettrico, strumenti di verifica impianti elettrici, tecnica di manutenzione elettrica;

Elettronica: conoscenza basilare di circuiti fondamentali, dei dispositivi elettronici e della microelettronica, capacità di lettura e interpretazione di schemi elettronici, strumenti di verifica impianti elettronici, tecnica di individuazione componenti elettronici guasti su circuiti esistenti;

Elettromeccanica: conoscenza basilare di circuiti elettromeccanici;

Manutenzione macchinari/impianti e componenti elettrici ed elettronici: conoscenza basilare di elementi di impiantistica industriale;

Conoscenza di strumenti di verifica impianti elettronici;

Procedure di controllo qualità, conoscenza di base dei principi procedurali del lavoro in controllo di qualità;

Conoscenza basilare delle principali norme CEI applicabili agli interventi sugli impianti elettrici (es. CEI 64/08, CEI 11-27, CEI 0-16, etc) e dei decreti ministeriali applicabili (es. DM 37/08 e DM 81/08);

Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Saranno inoltre oggetto di verifica le soft skills dei candidati:

Affidabilità;

Soluzione dei problemi;

Collaborazione.

• la seconda fase consisterà nell’esecuzione di una prova pratica finalizzata alla verifica pratica delle conoscenze tecniche di base e delle abilità tecnico professionali:

Strumentazione: Uso di multimetri, tester, pinze amperometriche, Oscilloscopio (fisso o portatile), Misuratore di isolamento;

Capacità di cablaggio secondo schemi;

Capacità di diagnosi dei guasti di base;

Sostituzione di componenti elettrici standard;

Lettura e interpretazione di schemi elettronici;

Individuazione di componenti elettronici guasti su circuiti esistenti.

Sulla base dei criteri e delle modalità preventivamente determinate, la Commissione potrà attribuire ad ogni candidato un punteggio massimo di 30 punti totali come valutazione delle prove TEORICO-PRATICHE. Al termine della fase selettiva teorico-pratica, risulteranno idonei i candidati che abbiano conseguito il punteggio totale pari ad almeno 21/30.

Operatori di Manutenzione Idraulica

Gli operatori di manutenzione idraulica saranno inquadrati come operai 2° Livello del CCNL Gas – Acqua, full time per 38 ore settimanali (possibile turnazione). Oltre allo stipendio è previsto welfare aziendale (Fondo Pensionistico Complementare, Fondo Sanitario Complementare, Ticket Mensa giornalieri per ogni giornata di presenza, Premio di Risultato variabile).

I requisiti specifici sono:

qualifica professionale triennale (IPIA), legalmente riconosciuta, nel settore meccanico/idraulico/termoidraulico, conseguita al termine di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale.

Patente di guida di categoria B in corso di validità.

Il test prevede una fase pre-selettiva con 30 domande a risposta multipla, di cui una sola corretta, e verterà sui seguenti argomenti: ragionamento logico deduttivo, numerico, verbale. I primi 70 candidati che avranno ottenuto il maggior punteggio, più eventuali ex-aequo, accederanno alla prova teorico pratica.

La prova selettiva consisterà in una prova a carattere teorico-pratico, che si dividerà in due fasi:

• la prima fase prevederà l’effettuazione di un colloquio con i candidati, volto alla verifica delle conoscenze tecniche di base:

Idraulica generale: conoscenza basilare dei principi di idraulica;

Manutenzione idraulica: conoscenza basilare delle tecniche di installazione e riparazione impianti;

Materiali idraulici: conoscenza delle caratteristiche essenziali di tubazioni, raccordi, valvolame e accessori.

Saranno inoltre oggetto di verifica le soft skills dei candidati:

Comunicazione;

Problem Solving;

Iniziativa.

• la seconda fase consisterà nell’esecuzione di una prova pratica finalizzata alla verifica delle conoscenze tecniche di base e delle abilità tecnico professionali :

Montaggio/smontaggio di pezzi speciali ed organi di manovra su tubazioni (manicotti, saracinesche, valvole, scarichi, sfiati);

Montaggio/smontaggio di contatori e relativi pezzi speciali (raccordi, chiavi di arresto, valvole di non ritorno);

Tecniche di posa in opera di tubazioni di diversi diametri e materiale;

Corretto utilizzo dei DPI e attrezzature di lavoro per singole fasi lavorative.

Sulla base dei criteri e delle modalità preventivamente determinate, la Commissione potrà attribuire ad ogni candidato un punteggio massimo di 30 punti totali come valutazione delle prove TEORICO-PRATICHE. Al termine della fase selettiva teorico-pratica, risulteranno idonei i candidati che abbiano conseguito il punteggio totale pari ad almeno 21/30.

Addetti di Agenzia (Front Office)

Gli addetti di agenzia saranno inquadrati come impiegati 3° Livello del CCNL Gas – Acqua, full time per 38 ore settimanali (possibile turnazione). Oltre allo stipendio è previsto welfare aziendale (Fondo Pensionistico Complementare, Fondo Sanitario Complementare, Ticket Mensa giornalieri per ogni giornata di presenza, Premio di Risultato variabile).

I requisiti specifici sono:

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;

Comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni, anche non continuativi, sia full time che part time, svolta nella gestione di pratiche contrattuali e amministrative, a contatto con il pubblico, presso aziende di servizi con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e/o determinato, anche in somministrazione, o con contratti di lavoro autonomo.

L’esperienza professionale può essersi sviluppata sia presso datori di lavoro privati, che nella Pubblica Amministrazione, e/o in Società Partecipate, e/o in Organismi Privati in controllo Pubblico.

Il test prevede una fase pre-selettiva con 30 domande a risposta multipla, di cui una sola corretta, e verterà sui seguenti argomenti: ragionamento logico deduttivo, numerico, verbale. I primi 20 candidati che avranno ottenuto il maggior punteggio, più eventuali ex-aequo, accederanno alla prova selettiva (colloquio).

La prova selettiva consiste in un colloquio con i candidati, volto alla verifica delle conoscenze tecniche di base:

Contrattualistica: conoscenza normativa basilare dei contratti di fornitura dei servizi pubblici;

Tariffazione: conoscenza basilare delle strutture tariffarie (MTI-4) e modalità standard di fatturazione del servizio;

Normativa Commerciale: Conoscenza basilare degli standard commerciali (Delibera ARERA) applicabili al servizio idrico;

Gestione Reclami: Conoscenza del processo di gestione reclami secondo la normativa ARERA;

Modalità di Pagamento: Competenze sui diversi canali e strumenti di pagamento;

Servizio idrico: Conoscenza base delle modalità di fornitura del servizio (acquedotto e fognatura);

Regolamenti e Procedure aziendali ABC: conoscenza della Carta dei Servizi ABC e del Regolamento di Distribuzione ABC.

Saranno inoltre oggetto di verifica le soft skills dei candidati:

Comunicazione;

Gestione dei processi;

Accuratezza;

Orientamento al servizio;

Soluzione dei problemi.

La Commissione potrà attribuire ad ogni candidato un punteggio massimo di 30 punti totali. Al termine della fase selettiva, risulteranno idonei i candidati che abbiano conseguito il punteggio totale pari ad almeno 21/30.