Concerto Gigi D'Alessio a piazza del Plebiscito 2024: stop auto in piazza Trieste e Trento. Tutte le strade vietate Il piano traffico con i divieti coinvolge anche piazza Trieste e Trento, via Cesario Console, via Nicotera e via San Carlo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza del Plebiscito blindata per i concerti di Gigi D'Alessio che si terranno per 8 serate (7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 giugno 2024). Il palco per lo show "Gigi – Uno come te – L'emozione continua" è stato allestito al centro della piazza. Ma il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico con il divieto di circolazione per auto e moto anche nelle strade adiacenti, tra queste, piazza Trieste e Trento, via Cesario Console, via Nicotera e via San Carlo.

Da dove si entra in piazza Plebiscito: due varchi

Il piano viabilità ricalca quello già adottato lo scorso anno e sarà riutilizzato anche per gli altri eventi programmati e annunciati nell’ambito della rassegna musicale “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024. Oltre alle 8 serate di Gigi D'Alessio, quindi, anche per i concerti di Renato Zero dal 21 al 22 giugno, Radio Italia Live – il Concerto il 27 giugno e Tropico il 28 giugno. Il dispositivo di traffico sarà in vigore dalle ore 18,00 fino a cessate esigenze per ogni giorno di concerto. Alle aree dedicate al pubblico in piazza del Plebiscito si potrà accedere a piedi da piazza Trieste e Trento e da via Cesareo Console.

Gli ospiti: Geolier, Clementino, The Kolors e Umberto Tozzi

Stasera sul palco con Gigi D'Alessio ci saranno anche Clementino, Geolier, Giué, LDA, the Kolors, Umberto Tozzi, Ernia e Francesco Cicchella.

Domani, invece, sono previsti i duetti con Alessandra Amoroso, Arisa, i Boomdabash,Fiorella Mannoia e Antonella Clerici. E torneranno Clamentino e Francesco Cicchella.

L'ordinanza con il piano traffico

Ma cosa prevede nello specifico l'ordinanza con il piano traffico per i concerti di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito?

Di istituire, dal 7 al 9 giugno 2024, dall’11 al 12 giugno, dal 14 al 16 giugno:

A) dalle ore 18:00 della giornata interessata dal concerto fino a cessate esigenze del giorno successivo:

a.1. il divieto di transito veicolare nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Comiliter (palazzo Salerno);

a.2. il divieto di transito veicolare in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

a.3. il divieto di transito veicolare in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che saranno deviati su via Nardones;

a.4. il divieto di transito veicolare in via Giovanni Nicotera, dall’intersezione con vico Mondragone, in direzione di piazza Santa Maria degli Angeli/via Giovanni Serra, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati e i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

a.5. il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri;

B) dalle ore 08:00 della giornata interessata dal concerto fino a cessate esigenze del giorno successivo:

b.1. la sospensione in via San Carlo e in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

b.2. la sospensione in via San Carlo e in via Cesario Console dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.

C) dalle ore 00:01 della giornata interessata dal concerto fino a cessate esigenze del giorno successivo

il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione dei parcheggi riservati ed a pagamento (strisce blu) in: piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via Riccardo Filangieri Candida di Gonzaga, via Vittorio Emanuele III, via Acton, nel tratto compreso tra la Galleria Vittoria e via Cesario Console, piazzetta Carolina, via Gennaro Serra, via Cesario Console, via Nazario Sauro e rampe Paggeria.