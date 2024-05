video suggerito

Concerti allo Stadio Maradona, piano traffico per un mese: le strade interessate dai divieti Il piano di viabilità del Comune durerà fino al 29 giugno, l’elenco delle strade interessate dai divieti. Stop anche alla vendita di alcol e bottiglie di vetro per gli show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrivano concerti e spettacoli allo Stadio Diego Armando Maradona a giugno 2024. Per un mese, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico, con diverse strade di Fuorigrotta interessate. Il dispositivo durerà fino al 29 giugno 2024. Previsti anche i divieti di vendita di alcol e di bevande in contenitori di vetro, per motivi di sicurezza, durante gli show. Sarà possibile acquistare le bevande nei contenitori di carta riciclabile.

Il piano traffico per gli show al Maradona

Per quanto riguarda i concerti allo stadio Diego Armando Maradona, il piano traffico sarà in vigore dal 30 maggio al 29 giugno 2024. Oggi, 30 maggio, ci sarà lo show di Peppe Iodice. Domani, 31 maggio, Gianni Fiorellino inaugurerà la stagione dei concerti allo stadio, con la proiezione di un docufilm e a seguire il suo live. Ultimo si esibirà l’8 e il 9 giugno. I Negramaro il 15 giugno. Geolier il 21, 22 e 23 giugno. Nino D'Angelo il 29 giugno.

Il dispositivo di traffico prevede in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota) dal 27 maggio 2024 al 2 luglio 2024 dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di ciascun giorno, e comunque fino a cessate esigenze:

corsia riservata al transito dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona posto alla confluenza con via F. Galeota, nonché riservata alla fermata dei veicoli medesimi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;

in via Luigi Tansillo (nel tratto sopracitato) e in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), il limite massimo di velocità pari a 10 Km/h;

in via Luigi Tansillo (nel tratto sopracitato), sul lato sinistro della carreggiata secondo il senso di marcia, nonché all’interno della corsia riservata ai suddetti veicoli, eccetto autorizzati, e in via Francesco Galeota (nel tratto sopraindicato), ambo i lati della carreggiata, il divieto di sosta con rimozione.

Nello stesso periodo è inoltre prevista la revoca delle aree riservate alla sosta a pagamento (strisce blu) presenti lungo i seguenti tratti viari:

in via Luigi Tansillo (nel tratto sopra indicato), ambo i lati della carreggiata;

in via Francesco Galeota (nel tratto sopraindicato), ambo i lati della carreggiata.

Divieto di vendita di alcol e lattine

Il Comune ha anche disposto il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carta in occasione dello spettacolo del comico Peppe Iodice previsto per il giorno 30 maggio e del concerto del cantante Fiorellino previsto per il giorno 31 maggio presso lo stadio “D.A. Maradona”. Si rischiano multe da 25 a 500 euro.

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dello spettacolo del comico Peppe Iodice e del concerto del cantante Fiorellino, rispettivamente previsti per i giorni giovedì 30 maggio 2024 e 31 maggio 2024, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale da tre ore prima dell’inizio degli spettacolo e fino a due ore dopo il termine degli stessi, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carta. All’interno dello stadio “D. A. Maradona” nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare – l'intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.