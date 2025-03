video suggerito

Concerto per Pino Daniele il 19 marzo: piazza del Gesù chiusa 4 giorni, gli orari e come arrivare Il concerto gratis per Pino Daniele in piazza del Gesù, il 19 marzo, prevede modifiche alla viabilità. Il Comune di Napoli ha emanato il piano traffico. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pino Daniele

Piazza del Gesù chiusa alle auto per 4 giorni per consentire il concerto gratuito per Pino Daniele, in occasione dell'anniversario dei 70 anni dalla nascita. Il mega-show dal titolo "Je sto vicino a te Forever", organizzato dal fratello Nello, si terrà mercoledì 19 marzo, a partire dalle ore 21, nella piazza del centro storico, dove in questi giorni si sta allestendo il palco. Tra gli artisti che si esibiranno Mario Biondi, 99 Posse, Serena Autieri, Tullio De Piscopo, Michele Zarrillo, Gigi Finizio, Morgan, Francesco Baccini, solo per citarne alcuni. L'evento è organizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Campania, in collaborazione con Scabec (Società Campana Beni Culturali), e con il patrocinio del Comune di Napoli. Sarà trasmesso su Rai Due ad aprile.

Come arrivare a piazza del Gesù per il concerto tributo a Pino Daniele

Il concerto è gratuito e senza prenotazione. Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico in vigore per 4 giorni, da lunedì 17 a giovedì 20 marzo, per consentire l'allestimento e lo smontaggio del palco. Per l'occasione, gli stalli taxi di piazza del Gesù saranno spostati in via Monteoliveto provvisoriamente.

Ma cosa prevede precisamente l'ordinanza comunale? Ecco di seguito il provvedimento:

Da lunedì 17 marzo 2025 a giovedì 20 marzo 2025, e comunque fino a cessate esigenze:

A) in piazza del Gesù:

a) Istituire:

1. il divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei mezzi delle Forze dell’Ordine e di quelli a servizio della Protezione Civile, nonché dei veicoli degli aventi diritto (residenti) ai quali è consentito l’accesso in via Domenico Capitelli e via Cisterna dell’Olio attraverso Calata Trinità Maggiore e piazza del Gesù, quest’ultima percorsa lasciando l’obelisco dell'Immacolata sul lato destro del senso di marcia;

2. il divieto di fermata e il divieto di sosta con rimozione coatta.

b) Sospendere le seguenti aree di sosta riservate:

1. aree di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi);

2. aree di sosta riservate alle persone diversamente abili (generici e personalizzati);

3. carico e scarico merci.

c) Consentire ai veicoli delle persone diversamente abili, i cui stalli riservati (generici e personalizzati) sono stati sospesi come riportato al precedente punto b2, la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta delle autovetture in servizio pubblico (taxi), sospesa al precedente punto b1.

B) in Via Monteoliveto, in prossimità della confluenza con Calata Trinità Maggiore, e precisamente di fronte alla sede della facoltà di Architettura dell’Università “Federico II” dell’Università di Napoli:

d) Sospendere le aree riservate alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), poste parallelamente al marciapiede.

e) Consentire alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato al precedente punto b.1, la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta a pagamento (strisce blu), sospesa al precedente punto d.

C) in via Monteoliveto, delocalizzare, in prossimità della facoltà di Architettura, la fermata BUS presente in piazza del Gesù. La fermata per la salita/discesa avverrà con l'ausilio della Polizia Municipale.

Come arrivare a piazza del Gesù

Come si può arrivare a questo punto in piazza del Gesù per assistere al concerto? Il 19 marzo la metropolitana Linea 1 effettuerà il servizio fino alle ore 23 – non ci sarà quindi l'ormai consueta chiusura anticipata di 2 ore per lavori. La stazione più vicina è Dante o in alternativa, ma più distante e in salita, quella Università a piazza Borsa/Bovio. Altro mezzo di trasporto pubblico non di linea è il taxi, che può accompagnare fino in prossimità dell'area recintata e che sarà disponibile anche dopo l'orario di chiusura della metro. Gli stazionamenti sono in piazza Dante, via Monteoliveto, piazza Borsa (Bovio).