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Napoli, con la moglie al nono mese di gravidanza picchia medico specializzando del Policlinico: arrestato

Ventiseienne, in ospedale per la moglie ricoverata al nono mese di gravidanza, colpisce con un pugno uno specializzando del reparto di Ostetricia.
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A cura di Redazione Napoli
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Un pugno sferrato contro un medico specializzando del reparto di Ostetricia, al Policlinico Federico II. È quanto accaduto ieri sera, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile del Vomero hanno arrestato un ventiseienne napoletano con l'accusa di lesioni a personale sanitario.

Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo si trovava in ospedale per la moglie, ricoverata al nono mese di gravidanza. Lamentando la mancanza di attenzioni nei confronti della donna, il 26enne avrebbe aggredito il medico in servizio, colpendolo con un pugno. Per le lesioni riportate, lo specializzando ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. I carabinieri del Vomero sono intervenuti nell'immediatezza dei fatti, arrestando il 26enne. L'uomo si trova ora ai domiciliari, in attesa del giudizio.

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