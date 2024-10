video suggerito

"Come un padre", si gira in piazza al Rione Sanità la nuova serie di Rai Uno ispirata a don Loffredo La serie di Rai Uno con Carmine Recano si gira al Rione Sanità: set in piazza. Il Comune dispone il piano traffico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bianca Nappi (a sinistra) e Carmine Recano (a destra)

Arrivano al Rione Sanità le riprese di “Come un padre”, la nuova serie di Rai Uno con Carmine Recano (il "comandante" Massimo dell’Istituto Penitenziario Minorile di Mare Fuori) nelle vesti del protagonista, don Giuseppe Santoro, parroco ispirato a Don Antonio Loffredo. La fiction è tratta dal libro di don Loffredo “Noi del Rione Sanità”, il parroco che ha salvato decine di ragazzi del quartiere dalla strada. Il set sarà allestito per diversi giorni, questa settimana, nella piazza del rione, nei pressi di Vico Lammatari, dove un tempo c'erano le botteghe dei produttori di amido.

Le riprese della serie di Rau Uno, co-prodotta da Mad Entertainment spa e diretta da Luca Miniero, sono iniziate il 30 settembre al Vomero, come anticipato da Fanpage.it. Nella zona di San Martino si è girato con le auto d'epoca. Poi il set si è spostato a Capodimonte, ai Gradini dei Cinesi, alle spalle della Basilica di San Severo fuori le mura. Ad ottobre sono previsti invece diversi giorni di riprese al Rione Sanità.

Ad affiancare Carmine Recano un cast corale di grandi attori con Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Ludovica Nasti (la piccola Lila de L'Amica Geniale), Caterina Ferioli, Giampiero De Concilio e Rocco Guarino. Sceneggiatura affidata a Salvatore Basile, Angelo Petrella, Benedetta Gargano.

Il piano traffico del Comune per le riprese

Il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico per il Rione Sanità, nelle giornate del 15 e del 17 ottobre. In entrambe le giornate sia predisposta una ordinanza di chiusura al transito veicolare del tratto di vico Lammatari compreso tra piazza Sanità e l'intersezione con traversa Lammatari. Come percorso alternativo si potrà passare su via della Sanità e traversa Lammatari.

L'ordinanza prevede quindi di istituire per i giorni 15/10/2024 e 17/10/2024:

1) dalle ore 7:00 fino alle ore 17:00, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in vico Lammatari, con inizio dalla confluenza di vico Lammatari con via Sanità e fino alla confluenza di vico Lammatari con traversa Lammatari;

2) dalle ore 7:00 fino alle ore 17:00, e comunque fino a cessate esigenze, il senso unico di marcia in traversa Lammatari, direzione da via Sanità verso vico Lammatari. Sono esclusi dal sopra citato divieto di transito i veicoli di soccorso e pubblica sicurezza, i veicoli destinati a persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno, gli aventi titolo diretti ai passi carrabili in vico Lammatari.