Al Vomero si gira Noi del Rione Sanità, nuova serie di Rai Uno con Carmine Recano ispirata a don Antonio Loffredo

A cura di Pierluigi Frattasi

Al Vomero si gira “Noi del Rione Sanità”, la nuova serie tv di Rai Uno, che ha per protagonista l'attore Carmine Recano (il “comandante” di Mare Fuori), diretta dal regista Luca Miniero e prodotta da Mad Entertainment, e ispirata al libro di don Antonio Loffredo, il parroco del Rione Sanità che nel corso della sua lunga attività pastorale è stato protagonista della rinascita del quartiere e del coinvolgimento dei ragazzi, con l'iniziativa La Paranza. Le riprese inizieranno lunedì 30 settembre in via Tito Angelini, nel tratto compreso tra Largo San Martino e via Annibale Caccavello, a pochi passi da Castel Sant'Elmo e dalla Certosa. Un luogo dal quale si gode una bellissima vista panoramica sulla città di Napoli.

Le riprese per la nuova serie di Rai Uno

Per consentire le riprese cinematorafiche è prevista la sospensione temporanea dalle 8,00 alle 18,00 degli stalli di sosta non a pagamento riservato ai motoveicoli nel tratto di via Tito Angelini coinvolto. Le riprese dovrebbero proseguire fino a dicembre 2024. Il capoluogo partenopeo, quindi, si conferma come capitale del cinema italiano, andando ad ospitare un'altra grande produzione. Tra le varie location non mancheranno ovviamente anche diversi luoghi iconici del Rione Sanità e del centro storico di Napoli.

Negli scorsi mesi, come raccontato da Fanpage.it, si sono svolti i casting per selezionare i protagonisti. Per la serie, infatti, sono stati selezionati giovani attori, anche esordienti, ragazze e ragazzi napoletani di età compresa tra 16 e 22 anni. Non è la prima volta che si gira al Rione Sanità. Già nel 2021 il quartiere popolare del centro storico di Napoli è stato set per un altro film, in questo caso si trattava di "Nostalgia", diretto da Mario Martone, con protagonista Pierfrancesco Favino. Film ispirato all'ultimo e omonimo romanzo dello scrittore Ermanno Rea. Anche in quel caso la produzione era da Mad Entertainment spa.