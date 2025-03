Patto tra E-Distribuzione e Federico II: “Così formeremo gli specialisti della rete elettrica”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Accordo di partnership tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II ed E-Distribuzione per formare i nuovi specialisti della rete elettrica. L'Ateneo fridericiano e la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione in Italia hanno annunciato una collaborazione strategica. Obiettivo: rafforzare il legame tra mondo accademico e mondo del lavoro nel settore energetico.

Partnership tra Università e azienda per gli studenti

L'accordo è stato presentato ufficialmente oggi nell'aula magna di piazzale Tecchio dell'Università. Qui, l'Amministratore Delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri, ha tenuto una lectio magistralis. Il progetto prevede un programma di seminari tenuti da esperti della Società del gruppo Enel presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica dell'Ateneo, coordinato dal professor Santolo Meo, promotore dell’accordo.

Previste visite nelle cabine primarie elettriche

I seminari tratteranno temi chiave come la pianificazione tecnico-economica, la progettazione e la costruzione di cabine primarie e linee elettriche di media e bassa tensione, nonché l'esercizio della rete e la sicurezza degli impianti elettrici. I seminari si terranno dal 18 marzo al 28 maggio 2025, presso l'Università Federico II, Aulario di via Claudio 21, a Napoli e dureranno complessivamente 60 ore. Saranno arricchiti anche da visite sul campo a una Cabina Primaria gestita da E-Distribuzione e al centro di formazione e addestramento nel quale si formano gli specialisti di rete della società elettrica.

L’incontro di oggi è stato aperto dalla prorettrice professoressa Angela Zampella. Sono seguiti gli interventi e i saluti del Presidente dell'Unione Industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, e la presentazione dell'accordo da parte del Direttore del DIETI, Professor Fabio Villone e della Dottoressa Gabriella Breda, Responsabile della People & Organization E-Distribuzione. Le conclusioni sono state affidate al professor Santolo Meo che ha curato un momento di confronto con i molti studenti presenti.

"Questa partnership rappresenta un'opportunità straordinaria per i nostri studenti di entrare in contatto diretto con una delle più importanti realtà industriali italiane nel settore energetico", ha dichiarato la prorettrice Angela Zampella. Il Coordinatore del Corso di Laurea, Santolo Meo ha evidenziato che "La collaborazione con E-Distribuzione arricchisce la già solida formazione dei nostri studenti con competenze che sono all'avanguardia del settore, in linea con le esigenze del mercato del lavoro e con le sfide della transizione energetica".

"Siamo orgogliosi di collaborare con l'Università Federico II, un'Istituzione di eccellenza che condivide il nostro impegno per la formazione e l'innovazione", ha affermato l'Amministratore Delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri. "Attraverso questo programma di seminari, vogliamo trasmettere ai futuri ingegneri le competenze e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide del settore energetico e per contribuire alla realizzazione di una rete elettrica sempre più efficiente e sostenibile".

L'accordo tra l'Università Federico II e E-Distribuzione segna un passo importante nella promozione della collaborazione tra mondo accademico e mondo delle imprese, con l'obiettivo di formare professionisti qualificati e di sviluppare soluzioni innovative per il futuro dell'energia.