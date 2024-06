A Napoli si gira la nuova serie di Rai Uno “Noi siamo Sanità”: si cercano ragazzi come protagonisti

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si gira la nuova serie tv di Rai Uno “Noi della Sanità”, diretta dal regista Luca Miniero e prodotta da Mad Entertainment. In questi giorni sono iniziati i casting per selezionare i protagonisti. Si cercano giovani attori, ragazzi e ragazze napoletani di età compresa tra 16 e 22 anni. Le riprese sono previste a Napoli in autunno, tra settembre e dicembre 2024. Il capoluogo partenopeo, quindi, si conferma come capitale del cinema italiano, andando ad ospitare un'altra grande produzione.

Quando si tengono i casting

Le selezioni per i protagonisti si terranno venerdì 21 e sabato 22 giugno 2024, dalle ore 10,00 alle 18,00, presso la chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo in piazza San Vincenzo 1. I minori, si legge nell'annuncio, dovranno essere accompagnati da un genitore o dal tutore e questi ultimi dovranno anche presentare fotocopia del documento di identità oltre alla liberatoria compilata e firmata.

Il Rione Sanità torna set per le riprese

Non è la prima volta che si gira al Rione Sanità. Già nel 2021 il quartiere popolare del centro storico di Napoli è stato set per un altro film, in questo caso si trattava di "Nostalgia", diretto da Mario Martone, con protagonista Pierfrancesco Favino. Film ispirato all'ultimo e omonimo romanzo dello scrittore Ermanno Rea. Anche in quel caso la produzione era da Mad Entertainment spa. Tra le location, il Tondo di Capodimonte, via Fontanelle, vico Lammatari e via Sanità. Mario Martone ha portato le sue telecamere in uno dei posti dove meglio si racconta la storia del quartiere e della città intera: il guantificio Omega. È qui che continua le riprese del suo nuovo film, “Nostalgia”, con protagonista Pierfrancesco Favino.