Pierfrancesco Favino in un guantificio della Sanità per “Nostalgia”, nuovo film di Martone Dopo le strade più iconiche del Rione Sanità, Mario Martone ha portato le sue telecamere in uno dei posti dove meglio si racconta la storia del quartiere e della città intera: il guantificio Omega. È qui che continua le riprese del suo nuovo film, “Nostalgia”, con protagonista Pierfrancesco Favino.

Foto Fanpage.it

Tra i luoghi che Mario Martone ha scelto come set per il suo nuovo film, “Nostalgia”, c’è uno storico guantificio del Rione Sanità: la fabbrica Omega. In questo luogo, verace ed autentico come pochi, si respira ancora l’atmosfera di una Napoli ormai scomparsa. Vecchie macchine Singer e mani di donne che cuciono sono una cornice romantica e funzionale al racconto, vera fotografia della città dell’epoca. Stamattina, l'azienda ha aperto le sue porte – tra i vari ospiti d'eccezione – a Pierfrancesco Favino, il principale attore della pellicola.

"Nostalgia" e i set di Rione Sanità

Dopo Capodimonte e le strade più iconiche della Sanità, Mario Martone e troupe hanno portato le loro telecamere tra aghi, fili e cusutrici. Con questo film, il regista partenopeo ha deciso di omaggiare una grande personalità della sua terra: Ermanno Rea, scrittore e giornalista, scomparso nel settembre del 2016. Nella trasposizione cinematografica del suo romanzo, "Nostalgia", Pierfrancesco Favino veste i panni di Felice Lasco, protagonista del libro. Secondo la trama, l'uomo torna nel suo rione – dopo 45 anni trascorsi tra Africa e Medio Oriente – per prendersi cura della madre, molto malata. A Napoli, Lasco incontrerà anche Oreste, un amico di vecchia data, divenuto un criminale.

Questa produzione di Martone segue quella su Eduardo Scarpetta, "Qui rido io", biografia dell'attore e commediografo, morto nel 1925. Il film, oltre al plauso della critica internazionale, ha riscosso un enorme successo anche al recente Festival del cinema di Venezia; nel cast, attori come Toni Servillo, Maria Nazionale ed Eduardo Scarpetta Junior.