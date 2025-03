video suggerito

A Napoli si gira la nuova serie Tv "La Scuola": set al centro storico. Nel cast Irene Maiorino Partono le riprese a Napoli di "La scuola", la nuova serie tv prodotta da Picomedia. Set al centro storico per due giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Irene Maiorino (Lapresse)

Partono a Napoli le riprese della nuova serie Tv "La scuola". Tra le attrici protagoniste nel cast, secondo indiscrezioni, ci sarà Irene Maiorino, la Lila dell'ultima stagione de "L'Amica Geniale 4", "Storia della bambina perduta". La nuova serie tv vede alla regia Ivan Silvestrini, già direttore della fiction Rai "Mare Fuori", dal 2021 al 2023. La casa di produzione è Picomedia, guidata da Roberto Sessa, la stessa società di produzione della saga che ha per protagonisti Rosa Ricci (Maria Esposito), Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e Edoardo (Matteo Paolillo).

Serie Tv "La scuola": set al centro storico di Napoli

Primi ciak in questi giorni a Napoli per "La scuola": le riprese dovrebbero proseguire fino a luglio. Tra le location, a quanto apprende Fanpage.it, c'è vico Lungo Pontecorvo, strada del centro storico di Napoli che collega via Salvator Rosa a piazza Dante. Proprio qui si trova lo "Scugnizzo Liberato". Si tratta dell'ex carcere minorile Filangieri, trasformato nel 2015, dopo anni di abbandono, in un bene comune della città di Napoli. La struttura ospita spettacoli, concerti, mostre, dibattiti e altri eventi culturali. Uno spazio liberato restituito alla cittadinanza.

Il piano viabilità per le riprese cinematografiche

Per consentire le riprese cinematografiche della serie TV “La Scuola”, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico, che prevede l'istituzione dalle ore 18:00 del 12 marzo 2025 alle ore 02:00 del 13 marzo 2025, di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione e di sosta in vico Lungo Pontecorvo. Ecco di seguito cosa prevede l'ordinanza:

Istituire, dalle ore 18:00 del 12 marzo 2025 alle ore 02:00 del 13 marzo 2025, in vico Lungo Pontecorvo:

il divieto di transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di emergenza e di soccorso;

Istituire, dalle ore 06:00 del 12 marzo 2025 alle ore 02:00 del 13 marzo 2025, in vico Lungo Pontecorvo:

il divieto di sosta e di fermata H24, ambo i lati, con rimozione coatta;