La serie “Noi del Rione Sanità” di Rai Uno con Carmine Recano e Ludovica Nasti si gira a Capodimonte Set ai Gradini dei Cinesi di Capodimonte, alle spalle della Basilica di San Severo fuori le mura. Carmine Recano interpreta un parroco ispirato a don Antonio Loffredo. Il piano viabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Ludovica Nasti (a sinistra) e Carmine Recano (a destra)

Nuove riprese a Capodimonte per la serie “Come un padre”, tratta dal libro di don Antonio Loffredo “Noi del Rione Sanità”. Set ai Gradini dei Cinesi, alle spalle della Basilica di San Severo fuori le mura per la fiction di Rai Uno co-prodotta da Mad Entertainment spa, che ha per protagonista Carmine Recano ("‘o Comandante" di Mare Fuori) nei panni di don Giuseppe Santoro, parroco ispirato proprio a Don Loffredo.

Ad affiancarlo un cast di eccezione con grandi attori del calibro di Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Ludovica Nasti (la piccola Lila de L'Amica Geniale), Caterina Ferioli, Giampiero De Concilio e Rocco Guarino. Sceneggiatura affidata a Salvatore Basile, Angelo Petrella, Benedetta Gargano.

Le location delle riprese della serie di Rai Uno

Le riprese sono iniziate il 30 settembre al Vomero, come anticipato da Fanpage.it, dove si è girato con le auto d'epoca. Domani si sposteranno a Capodimonte, dove si prevede di girare nel pomeriggio, dalle 14,00 fino alle 20,00.

Per l'occasione, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico, che prevede che l'area dei gradini Cinesi venga chiusa al passaggio dei pedoni, con l'eccezione dei residenti, del personale di pubblica sicurezza e di pronto soccorso. Mentre come percorso alternativo sono state individuate salita Capodimonte e via Guido Amedeo Vitale.

La serie sarà ambientata in gran parte al Rione Sanità, dove si girerà nella prima metà di questo mese. Al Vomero, invece, è stata scelta come location via Tito Angelini, nel tratto compreso tra Largo San Martino e via Annibale Caccavello, a pochi passi da Castel Sant'Elmo e dalla Certosa.