Coltelli nello zaino e hashish in aula in una scuola superiore di Battipaglia

Immagine di repertorio

Un controllo mirato all'interno di un Istituto di Istruzione Superiore di Battipaglia, nel Salernitano, ha portato alla scoperta di armi bianchi e di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. L'iniziativa, nata nell'ambito del progetto "Scuole Sicure", è stata condotta dalla Polizia di Stato di Salerno con il supporto della Polizia Scientifica e di un’unità cinofila della Questura di Napoli, e rientra nel piano di prevenzione "volto a contrastare fenomeni di illegalità e a promuovere la cultura della sicurezza tra i giovanissimi", fanno sapere dalla Questura di Salerno.

In particolare, il controllo mirato nell'Istituto di Istruzione Superiore di Battipaglia si è tenuto sia nelle aule sia nei servizi igienici, nella palestra e nelle aree comuni. Nello zaino di uno studente è subito stato recuperato un coltello pieghevole dalla lunghezza complessiva di 13,5 centimetri, che ha fatto scattare la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere nei confronti del giovane possessore. In un'altra aula sono state trovate sigarette artigianali confezionate con sostanza stupefacente (nel dettaglio, hashish), assieme ad un pezzo sempre di hashish dal peso di 0,41 grammi. Infine, nei servizi igienici, è stato trovato un pezzo da 1,03 grammi di hashish nascosto all’interno della vaschetta di scarico. Altri due giovani sono stati così segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti. "La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nel vigilare affinché le istituzioni scolastiche", spiega la Questura in una nota, "rimangano un presidio di legalità, interamente dedicato alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni". Altri controlli si terranno nei prossimi giorni in altri istituti tra Salerno e provincia.