"Ci sarà un fortissimo terremoto": l'audio falso rilanciato anche da Kekko Dany acquisito dalle forze dell'ordine Avviati gli accertamenti sul falso audio sul terremoto ai Campi Flegrei circolato dopo la scossa di magnitudo 4.4 e rilanciato anche dal neomelodico Kekko Dany.

A cura di Nico Falco

È questione di ore per l'avvio delle indagini sull'audio in cui un vigile del fuoco avrebbe detto ai familiari di prepararsi per una imminente forte scossa di terremoto; il messaggio ha cominciato vorticosamente a girare su WhatsApp ed è stato rilanciato anche dal neomelodico Kekko Dany su TikTok. Si tratta, e sarebbe inutile dirlo, di un falso: prevedere i terremoti non è possibile. A quanto apprende Fanpage.it, il messaggio è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine per approfondimenti investigativi; interessati sia la Polizia Postale, specialità della Polizia di Stato, sia i Carabinieri.

Con tutta probabilità, anche quest'audio è nato allo stesso modo di tutti i messaggi allarmistici che vengono fatti circolare via chat sfruttando la paura della gente: argomento molto sentito, citazione di una fonte autorevole, nomi e riferimenti inventati per simulare che sia una comunicazione tra conoscenti. In questo caso il centro del messaggio è il bradisismo, e la leva è la rinnovata paura della popolazione dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.4 Richter dell'1.25 del 13 marzo. L'autore del messaggio potrebbe dover rispondere di procurato allarme, reato punito con l'arresto fino a sei mesi.

L'audio falso su WhatsApp

Il messaggio, che dura un minuto e 19 secondi, comincia come se fosse una comunicazione tra amici: "Ciao, Mina. Allora, ascolta un attimo. Mio cognato fa il vigile del fuoco e lavora a Napoli…". Di seguito, un po' di spiegazione: l'uomo avrebbe avvisato la moglie (quindi la sorella di chi manda l'audio) che abita ad Aversa "di preparare vicino alla porta di ingresso uno zaino con una cambiata, un giubbino e anche le scarpe". Il motivo lo spiega subito dopo: "Loro che stanno nella centrale dei vigili del fuoco a Napoli hanno ricevuto dall'osservatorio.. quello del vulcano…", "che nelle prossime ore si aspetta una fortissima scossa che interesserà tutto, non solo i Campi Flegrei ma anche le zone nostre, quindi anche Giugliano". Il resto del messaggio è una sfilza di nomi, che sarebbero le varie persone che l'uomo ha avvisato o avviserà.

Il video del neomelodico Kekko Dany

Il neomelodico napoletano, poche ore dopo la scossa di magnitudo 4.4 della notte del 13 marzo, ha cominciato a parlare di quest'audio sui social. Non solo su Facebook ("Mi hanno mandato un vocale su WhatsApp personale dove dicono che le cose non stanno bene") ma anche su TikTok, dove conta 420mila follower. Sulla piattaforma cinese ha pubblicato tre video, nei quali resta fermo sulla sua posizione: dice di avere ricevuto l'audio da persone che conosce, che sa chi l'ha registrato e che di lui si fida, e che ritiene veritiere le informazioni riportate.

E tutto ciò ha scatenato il panico sul social, con annesse chiamate ai Vigili del Fuoco e conseguente esposto presentato dal consigliere Salvatore Flocco. In un quarto video, pubblicato oggi, Kekko Dany cambia versione: non dice più di conoscere l'autore dell'audio ma di averlo ricevuto da un suo familiare a cui era stato mandato da altre persone.