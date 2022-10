Chiusa da Nas e Asl la pizzeria Brandi, quella che inventò la pizza Margherita Chiusa la pizzeria Brandi, che nel 1889 inventò la pizza Margherita. La serrata dopo i controlli di Nas e Asl. La pizzeria: “Chiusi per due giorni per manutenzione straordinaria”.

Chiude per due giorni la pizzeria Brandi, storico locale napoletano che nel 1889 inventò la Pizza Margherita. I carabinieri del Nas e personale dell'Asl avevano riscontrato già ad agosto carenze igienico-sanitarie che, a distanza di oltre due mesi, non sarebbero state risolte. Da qui la decisione di procedere alla chiusura, durante la quale il locale dovrà regolare la propria posizione.

In un post su Facebook, la storica pizzeria di Chiaia scrive:

Si avvisa la gentile clientela che la Pizzeria Brandi resta chiusa per manutenzione straordinaria oggi Giovedì 20 e domani Venerdì 21 Ottobre. Per info e prenotazioni per i prossimi giorni si prega di chiamare allo 081416928.

La pizzeria più antica del mondo

La pizzeria Brandi fu fondata nel 1760, ed è di fatto la più antica del mondo. La pizza Margherita, nata 133 anni fa, su inventata proprio nello storico locale da Raffaele Esposito l’11 Giugno del 1889, in onore dell'allora regina d'Italia Margherita di Savoia da cui prende il nome, ed è una delle più note pizzerie di Napoli e d'Italia, famosa in tutto il mondo.

Le altre operazioni di Nas ed Asl

Quello alla pizzeria Brandi non è stato l'unico intervento: complessivamente, sono stati ispezionati 24 locali nella zona della Stazione Centrale di Napoli, di cui 9 ristoranti, 2 paninoteche, 3 pasticcerie, 3 bar, 2 supermercati etnici, 3 supermercati, una macelleria etnica ed una rosticceria. Sono state 84 le prescrizioni, 6 le diffide e 10 sanzioni per un ammontare complessivo di 16.500 euro, con 150 chili di carne e pesce sequestrati. Inoltre, carabinieri e ASL hanno dovuto sospendere tre linee di attività in un supermercato (ovvero macelleria, panificazione, cucina), nonché sospendere le attività di un ristorante etnico.