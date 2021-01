Chiaia, trovato morto un medico di 51 anni in una stanza dell’hotel Majestic: disposta autopsia

Un medico di 51 anni è stato trovato morto questa mattina attorno alle 11.30 in una stanza dell’hotel Majestic a Chiaia. Sul posto i carabinieri e i soccorsi non hanno potuto far altro che accertare il decesso: sarà l’autopsia far luce su quanto accaduto. Tra le ipotesi più probabili al momento quella di una morte naturale o di un suicidio.