Lutto a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, per la morte prematura del dottor Mauro Valeriano D’Auria, medico specialista gastroenterologo in servizio presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore, stroncato a 45 anni da un arresto cardiaco dopo una partita a tennis. Il dottor D’Auria, originario di Sant’Antonio Abate, era molto stimato da colleghi e pazienti, che si sono subito stretti nel cordoglio alla famiglia. Un professionista attivo soprattutto nell’ambito dell’ecografia intestinale. Il medico lascia la moglie e due figli piccoli. Tra gli ultimi messaggi del dottor D’Auria sulla sua pagina social, l’adesione convinta alla campagna vaccinale per sconfiggere per sempre il Coronavirus.

Una enorme tragedia che ha scosso tutta la comunità dell’agro nocerino. Tantissimi i messaggi di condoglianze e di vicinanza ai suoi cari per la terribile e incolmabile perdita. Amici, pazienti e colleghi si sono stretti nel lutto. “Abbraccio te e i tuoi bellissimi figli – scrive Bianca – che ti daranno la forza per affrontare il futuro. Sentite condoglianze, sono davvero dispiaciuta e senza parole”. “Non posso crederci – commenta Giovanna – Mi dispiace troppo…condoglianze e un forte abbraccio”. “Sono sconvolta da questa terribile notizia – aggiunge un’altra conoscente – Vi sono vicina con immenso affetto”. “Amica mia – scrive Carmela alla moglie del dottore – sono profondamente addolorata…Voi due esempio di amore puro…non ho parole…Mauro grande uomo, grande papà, ma un marito speciale”. Un elenco lunghissimo di messaggi di affetto e di vicinanza alla famiglia. Un'altra terribile perdita per la sanità campana, colpita purtroppo in questi mesi da tanti lutti tremendi a causa anche della pandemia.