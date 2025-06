Perde il controllo della moto, che prende fuoco: Marco Grimaldi muore a 47 anni. Lutto a Polla

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La comunità di Polla, piccolo centro del Cilento, nella provincia di Salerno, piange la prematura scomparsa di Marco Grimaldi, 47 anni, morto in un incidente stradale con la sua motocicletta. Da quanto si apprende, nella serata di ieri, il 47enne si stava recando a un raduno e stava percorrendo la SS 18 a Castrocucco di Maratea, in Basilicata, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo a due ruote: il 47enne è caduto violentemente sull'asfalto, mentre la motocicletta ha preso fuoco.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme che hanno avvolto il veicolo, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso Marco Grimaldi, per il quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: il 47enne è morto a causa delle ferite riportate nell'incidente. Sono sopraggiunti anche i carabinieri, ai quali è spettato il compito di effettuare i rilievi per determinare con precisione la dinamica dell'incidente. La salma di Marco Grimaldi è stata messa a disposizione della Procura di Lagonegro per gli accertamenti del caso.

Lutto in provincia di Salerno per la morte di Giovanni D'Amato, morto in un incidente in moto

La provincia di Salerno piange in queste ore anche la prematura scomparsa di Giovanni D'Amato, 55 anni, morto anche lui in seguito a un incidente in moto verificatosi nella serata di ieri. Il 55enne, noto ristoratore, si trovava a Eboli quando la sua motocicletta, sulla quale viaggiava anche la compagna, si è scontrata con un'automobile: nonostante la corsa in ospedale, per D'Amato non c'è stato nulla da fare; la compagna è invece ricoverata in gravi condizioni.