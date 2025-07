Cellulare alla guida, 86 patenti ritirate a Napoli in 24 ore: c’è anche un famoso ex calciatore

Immagine di repertorio

Ben 86 patenti ritirate a Napoli per cellulare alla guida in meno di 24 ore. La Polizia Locale di Napoli ha messo in campo una serrata rete di controlli contro il fenomeno dell'uso dello smartphone al volante, una pratica illegale, purtroppo, molto diffusa, considerata una delle principali cause di distrazione e quindi all'origine di moltissimi incidenti, spesso mortali. I controlli sul territorio hanno visto impegnati gli agenti del reparto GIT Motociclisti, guidati dal Comandante Alessandro Autore, e si sono concentrati in particolare nel centro storico di Napoli.

Raffica di multe da 250 euro e patenti ritirate per 2 mesi

Per la specificità del servizio, infatti, i motociclisti sono i più avvantaggiati per poter sorprendere nel traffico gli automobilisti che usano il telefonino mentre guidano. Per gli avventati conducenti sono scattate le pesanti multe: da 250 euro di contravvenzione ciascuno, fino a mille euro, oltre al ritiro della patente con sospensione da 15 giorni fino a 2 mesi.

Patente ritirata anche ad un ex calciatore di Serie A

Nelle maglie dei controlli, a quanto apprende Fanpage.it, c'è finito anche un famoso ex calciatore napoletano di Serie A, sorpreso dalla Polizia Locale con il cellulare alla guida. Per questo motivo, l'ex atleta, che ha militato anche nel Calcio Napoli, si è visto ritirare la patente dai caschi bianchi. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni, con controlli a sorpresa negli altri quartieri della città.

Le sanzioni contro l'uso del telefonino alla guida sono state inasprite con la riforma del Codice della Strada, entrata in vigore il 14 dicembre scorso. Proprio a Napoli si è avuta la prima contestazione. L'articolo 173 comma 2 e 3 bis, infatti, vieta espressamente al conducente di utilizzare, durante la marcia, apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi simili che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.