Carmela Quaranta, mamma di 2 figlie, morta a 42 anni a Pasqua: si indaga su strangolamento

Si indaga su un possibile omicidio per la morte di Carmela Quaranta, la donna di 42 anni, mamma di due figlie, trovata senza vita in casa la Domenica di Pasqua, il 20 aprile scorso. Dall'autopsia, eseguita nelle scorse ore, infatti, sarebbero emersi segni compatibili con uno strangolamento. Sul posto, oggi, sono arrivati gli specialisti del Ris dei Carabinieri, direttamente da Roma, che stanno eseguendo sopralluoghi con mezzi tecnici e scientifici alla ricerca di anche pur minimi indizi. La 42enne era separata dall'ex marito. Secondo le prime ricostruzioni, da circa un anno avrebbe intrecciato una relazione con un 56enne del posto, al momento, quest'ultimo sarebbe l'unico indagato.

La donna ritrovata morta la Domenica di Pasqua

Sulla morte della donna è aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Il corpo senza vita della 42enne fu ritrovato la sera di Pasqua nella sua abitazione in via Trieste a Mercato San Severino, nel Salernitano. Inizialmente, da un primo esame clinico esterno, non sembrava ci fossero segni evidenti di violenza. Ma l'esame autoptico avrebbe rivelato, invece, possibili indizi di strangolamento, che dovranno comunque essere confermati dai successivi accertamenti. Da qui, l'arrivo del Ris, il reparto scientifico specializzato dei carabinieri, che oggi sta eseguendo ulteriori rilievi. L'obiettivo è accertare se effettivamente la donna possa essere stata vittima di un femminicidio.

Le indagini della Procura, sopralluogo del Ris

La morte della donna, che ha un compagno di 56 anni – al momento unico indagato – ha molto scosso la cittadinanza della Valle dell'Irno, la zona a nord di Salerno. Adesso, tutti chiedono che sia fatta chiarezza su quanto accaduto e gli investigatori sono alla ricerca anche dei più piccoli dettagli. Al momento, la pista più accreditata dagli inquirenti sarebbe quella dell'omicidio volontario. In queste ore saranno condotti accertamenti irripetibili all'interno dell'appartamento. I carabinieri del Ris sono alla ricerca di tracce che potrebbero consentire di ricostruire quanto accaduto.