Donna di 42 anni trovata morta in casa la notte di Pasqua a Mercato San Severino (Salerno) Il corpo senza vita di una donna di 42anni ritrovato in via Trieste a Mercato San Severino. Disposta autopsia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna di 42 anni è stata ritrovata morta in casa a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. La donna era sola in casa. A lanciare l'allarme sarebbero stati i parenti che da alcuni giorni non avevano più sue notizie. Quando hanno visto che non rispondeva più alle chiamate, si sono preoccupati ed hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta e sono entrati nell'appartamento, facendo il macabro ritrovamento.

Il corpo della 42enne ritrovato la sera di Pasqua

L'episodio è accaduto in via Trieste, a Mercato San Severino, nella tarda serata di domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, attorno alle ore 22,00. I familiari non sentivano più la loro parente da un paio di giorni e si sono allarmati. I militari dell'Arma si sono, così, recati sul posto. Quando hanno bussato alla porta ed hanno visto che nessuno rispondeva, si sono preoccupati. Sono entrati, così, nella casa nella quale viveva la donna da sola, grazie all'ausilio dei vigili del fuoco. Quando hanno messo piede all'interno dell'appartamento, hanno visto che il corpo della donna era riverso a terra, privo di vita.

La Procura apre una inchiesta: disposta autopsia

Sono stati allertati i soccorsi, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 42enne, sulle cui cause sono in corso accertamenti. Secondo le prime informazioni, da un esame medico esterno, il corpo non presenterebbe segni di violenza. Non si esclude, quindi, che la donna possa essere deceduta per cause naturali. Tuttavia, la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma, in vista dell'esame autoptico che servirà a chiarire le cause della morte.