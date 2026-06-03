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Incidente in scooter a Sorrento, la vittima è la chef Maria Rosaria Fontana; grave il collega alla guida

Si chiamava Maria Rosaria Fontana la donna morta in un incidente stradale a Sorrento nella notte tra l’1 e il 2 giugno; la donna lavorava come chef in un ristorante della città.
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A cura di Valerio Papadia
La vittima, Rosaria Fontana
La vittima, Rosaria Fontana

Lutto in Penisola Sorrentina per la morte di Rosaria Fontana: è lei la donna di 65 anni deceduta in seguito a un incidente stradale in scooter avvenuto a Sorrento nella notte tra l'1 e il 2 giugno. La donna, originaria di Vico Equense, lavorava come chef nel ristorante Capri Blu, proprio a Sorrento, che ieri, in segno di lutto, è rimasto chiuso. Sono ancora gravi, invece, le condizioni del collega di Rosaria Fontana, un ragazzo di 20 anni che guidava lo scooter e che stava accompagnando la chef a casa dopo una serata di lavoro; il giovane è ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Commovente il messaggio che i titolari del ristorante Capri Blu hanno dedicato, via social, a Rosaria Fontana. "Una donna straordinaria, una professionista appassionata, un cuore generoso che ha lasciato un segno indelebile in ognuno di noi. Il suo amore per la cucina, la sua forza e il suo sorriso resteranno per sempre parte della nostra storia. Tutto lo staff di Capri Blu si stringe con affetto e vicinanza al dolore della famiglia. Con amore e gratitudine, Rosaria resterai sempre con noi" si legge nel messaggio.

Sulla morte della chef è stata aperta un'inchiesta: disposta l'autopsia

L'incidente in cui ha perso la vita Rosaria Fontana si è verificato, come detto, nella notte tra l'1 e il 2 giugno. La chef si trovava in sella a uno scooter guidato dal collega 20enne quando, per cause ancora in corso di accertamento, in via degli Aranci, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile. Per la chef 65enne non c'è stato nulla da fare, mentre il giovane alla guida è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Sorrento; illeso, invece, il conducente della vettura.

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Sul luogo dell'incidente, per i rilievi e le indagini, sono intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Sorrento; la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto una inchiesta sulla morte di Rosaria Fontana, sul cui corpo, come da prassi in questi casi, è stata disposta l'autopsia.

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