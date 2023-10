Carabinieri al ristorante Nennella e da Burger King, sequestri di cibo e multe. Il fast food è stato chiuso Il blitz dei carabinieri e della Polizia Municipale ha riguardato soprattutto pub e ristoranti ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città: cinque, in tutto, i locali sanzionati.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una vasta operazione dei carabinieri è andata in scena nelle scorse ore a salvaguardia della salute dei consumatori: i controlli hanno riguardato principalmente pub e ristoranti nel centro della città e in particolare nei Quartieri Spagnoli, dove soprattutto nel fine settimana si riversano tantissimi giovani cittadini, ma anche tanti molti turisti italiani e stranieri. Al termine dell'operazione, sono stati cinque i locali che sono stati multati: tra questi ci sono nomi anche molto noti in città.

Ai controlli hanno preso parte i carabinieri della compagnia Napoli Centro, quelli del reggimento Campania, del Nas e del Nil, nonché gli agenti della Polizia Municipale. Si parte da Burger King, noto fast food che sorge in piazza Salvo D'Acquisto, a pochi passi proprio dalla Caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale dei carabinieri: qui, gli operatori hanno riscontrato pessime condizioni igienico-sanitarie; l'attività è stata sospesa ed è stata comminata una multa di mille euro.

Le multe hanno riguardato anche la famosa trattoria "Da Nennella", in vico Lungo Teatro Nuovo: qui i militari dell'Arma hanno riscontrato una occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre 12 chili di alimenti sono stati sequestrati poiché privi di tracciabilità; in totale, al ristorante sono state comminate multe per 4.500 euro. "Nennella" è un ristorante notissimo per il rapporto coi clienti che diventa una sorta di show a pranzo e a cena, così come è nota la sua pasta e patate con la provola, il piatto più richiesto.

In vico Tiratoio, sempre nel dedalo di vicoli dei Quartieri Spagnoli, invece, i carabinieri hanno elevato multate per altri due ristoranti: in uno è stata riscontrata l'occupazione abusiva di suolo pubblico, nonché l'impiego di 4 lavoratori senza contratto; occupazione abusiva anche per il secondo ristorante. Al primo sono state comminate multe per un totale di 39mila euro, mentre al secondo multe per 16mila euro. L'ultimo ristorante controllato in zona, in vico Lungo Gelso: anche qui i carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e sospeso in via precauzionale l'attività. Anche qui, salata "sfogliatella" da circa 3mila euro.

Nel corso degli ultimi anni, grazie al boom del turismo che vive il centro storico di Napoli, stanno fiorendo numerosissime attività ricettive e ristorative. Con l'aumento di bar, pub, ristoranti, taverne e trattorie ovviamente aumentano anche i controlli e le sanzioni riscontrate.