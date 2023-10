Locali sporchi, 450 chili di cibo conservati male: chiuso il supermercato Carrefour in via Morghen al Vomero Nei giorni scorsi, un’ispezione dei carabinieri del Nas ha portato alla sospensione dell’attività per il noto supermercato del quartiere collinare: riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e alimenti mal conservati.

A cura di Valerio Papadia

Un episodio che non è passato inosservato ai tanti abitanti, ma soprattutto ai clienti che ogni giorno si recavano lì a fare la spesa, quello relativo alla chiusura del supermercato Carrefour in via Raffaele Morghen al Vomero, popoloso quartiere collinare di Napoli. Da quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, infatti, nei giorni scorsi i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Napoli, guidati dal tenente colonnello Alessandro Cisternino, hanno effettuato un'ispezione all'interno del supermercato, riscontrando gravi irregolarità che hanno determinato la sospensione dell'attività.

Carenze igienico-sanitarie e cibo conservato male: chiuso il Carrefour

Nella fattispecie, come apprende Fanpage.it, i carabinieri del Nas – che hanno effettuato l'ispezione unitamente al personale dell'Asl – hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, che hanno fatto propendere per la sospensione dell'attività del noto supermercato, a tutela della salute dei consumatori. Inoltre, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 450 chili di prodotti alimentari di vario genere che venivano conservati in maniera non adeguata e non erano stati sottoposti alla catena di autocontrollo Haccp.

Pertanto, al termine dell'ispezione, si è deciso, come detto, per la chiusura del supermercato: la sospensione dell'attività è prevista fino a quando l'esercizio commerciale non sanerà le irregolarità riscontrate.